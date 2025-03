AMPLIAR Volodímir Zelensky y Donald Trump en la Casa Blanca, duros cruces © ANSA/EPA

28/02/2025 - Advertencia

Trump a Zelensky: "juegas con la Tercera Guerra Mundial"

"Está jugando con la Tercera Guerra Mundial, llegas a un acuerdo o estás solo", afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Volodímir Zelenski, su par ucraniano, al recibirlo en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

"El acuerdo sobre minerales será justo, la tregua está cerca", dijo Trump.

Kiev "tendrá que aceptar algunos compromisos", añadió y el líder ucraniano replicó: "Putin es un asesino, no quiero ningún compromiso" y bramó luego "no vine a jugar a las cartas".

Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para una reunión bilateral y una conferencia de prensa.

"Está bien vestido, es elegante", le dijo el presidente estadounidense al líder ucraniano, que vestía un polo y un pantalón negro. "Firmaremos un acuerdo muy justo sobre los minerales ucranianos", dijo Trump, subrayando que "el acuerdo sobre la tregua en Ucrania está razonablemente cerca".



Trump advirtió a Zelensky que Ucrania "tendrá que llegar a acuerdos" con Rusia para alcanzar una tregua. El presidente estadounidense aclaró luego que Kiev tendrá que hacer concesiones, porque "no se pueden hacer acuerdos sin concesiones", pero eéstas "no serán tan grandes como algunos piensan", aligeró.



El republicano sostuvo que Estados Unidos enviará más armas a Ucrania, pero "esperemos que no muchas porque la guerra terminará pronto".



"Espero que este documento", el acuerdo sobre tierras raras con Estados Unidos, sea un paso adelante, afirmó el presidente ucraniano. Zelensky afirmó que estaba convencido de que Trump "está del lado de Ucrania".



"Entiendo lo que Europa está dispuesta a hacer, quiero preguntarle al presidente Trump qué está dispuesto a hacer Estados Unidos", añadió Zelensky. "Putin es un asesino, no quiero ningún compromiso", afirmó el presidente ucraniano.



"Juntos podemos detener a Putin", dijo Zelenski a Trump y reiteró que Ucrania "necesita la defensa aérea estadounidense, la mejor defensa aérea del mundo. Incluso después de la guerra, será necesario mantener la calma", añadió. "Es crucial que Washington garantice la seguridad en Ucrania", explicó Zelensky después de la paz. "Todo el mundo habla de seguridad. Yo digo: primero hagamos un trato", respondió tajante Trump.



Zelensky le mostró a Trump fotos de mujeres y hombres asesinados por los rusos. "No quería traer las de los niños", dijo el dirigente ucraniano quien luego pidió que las imágenes no se hicieran públicas. "Incluso en la guerra hay reglas, ellos no tienen ninguna", afirmó el líder ucraniano, refiriéndose a los soldados del Kremlin.



Luego, Trump pareció poner su última palabra en la reunión con Zelensky. "Podrá regresar cuando esté listo para la paz", escribió en su red social Truth, acusando al líder ucraniano "de haber faltado el respeto a Estados Unidos". ANSA