26/02/2025 - Paritarias

Jaldo aseguró que se llegará a buen puerto con los gremios

El gobernador, Osvaldo Jaldo, destacó el diálogo con los gremios y señaló que la prioridad es la estabilidad laboral de los trabajadores.

En el marco de la negociación paritaria que lleva adelante el Gobierno de Tucumán con los gremios de trabajadores estatales, el gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió a las tratativas salariales que vienen encabezando el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, y el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado.

Jaldo dijo: “los ministros Economía y de Gobierno están llevando adelante las negociaciones y, cuando tocan determinados personales de la administración pública, el ministro del área los acompaña, se suman a la paritaria”.

El mandatario tucumano evaluó que “si el año pasado nos hemos sentado en cinco oportunidades para hablar de recomposiciones salariales y hemos llegado a un acuerdo, yo soy optimista y creo que en esta oportunidad vamos a tener el mismo resultado. Luego, seguramente que los secretarios gremiales de cada una de las áreas de los trabajadores del Estado van a defender los intereses de sus representados con diferentes tipos de propuestas”.

Señaló además: “este gobierno provincial que lleva un año y cuatro meses de gobierno y que hemos tenido la posibilidad de sentarnos cinco veces a hablar de recomposición salarial, con la cual hemos igualado y hemos superado casi el 120% de la inflación que hemos tenido el año pasado. Es decir, hemos evitado el deterioro del poder adquisitivo del salario del personal de los empleados públicos. Por eso digo que hoy estamos en plena conversación”.

Asimismo, declaró: “no hay duda que los gremios están exigiendo lo que le corresponde a cada uno de los empleados. Los gremios no sólo están planteando cuestiones salariales también están planteando condiciones laborales en las que deben prestar la tarea cada uno de los empleados. También están hablando y planteando la estabilidad de los empleados. Hoy quizás un porcentaje de incremento salarial, claro que es importante y claro que suma”.

Y concluyó: “Ahora, la estabilidad del empleado en los momentos que vive la Argentina, la verdad que es mucho más importante que un porcentaje que se pueda agregar al bolsillo. Tener trabajo permanente y acostarse a la noche siendo empleado público, levantándose al otro día siendo empleado público, esto no está pasando en la Argentina y no está pasando en todas las provincias. Saben que hay áreas que se están cerrando, empleados que están quedando en la calle. No es sólo la cuestión salarial, son las condiciones de trabajo, son un conjunto de puntos y de temas que se tratan en una recomposición salarial y en una paritaria por eso tenemos que tener paciencia. Por eso tenemos que estar dispuestos a escuchar y a plantear determinadas situaciones, pero yo soy muy optimista y creo que vamos a llegar a un muy buen final”.

Negociación con docentes e inicio del ciclo lectivo

Al ser consultado por la prensa sobre el rechazo de la oferta salarial del Gobierno nacional, realizada por los gremios nacionales docentes de la CGT que ratificaron un paro nacional para el 5 de marzo, Jaldo dijo: “en estos momentos, -en Tucumán- se está negociando con los diferentes gremios que representan al sector de la educación. Hay que ver si los gremios locales se adhieren o no se adhieren a este paro nacional. Siempre y cuando lleguemos a un acuerdo en materia salarial, me parece que desaparecen los motivos para hacer paro. Me parece que hay que ponerse al frente del aula lo antes posible. Hoy nuestros chicos tienen que volver a la escuela, tienen que aprender y estudiar. Muchos chicos van a la escuela para alimentarse, por eso nosotros queremos abrir las escuelas lo antes posible. Es decir, llegado a un acuerdo en el tema paritario en la provincia de Tucumán, desaparecen los motivos para los paros, pero somos muy respetuosos de las decisiones que se tomen”.