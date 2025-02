26/02/2025 - En General

El campeonato tucumano de rural bike dinamiza el deporte y el turismo tucumano

El fin de semana que pasó se concretó el desafío La Vuelta al Valle Rural Bike, una aventura deportiva que conquistó Tafí del Valle.

Funcionarios del Gobierno de Tucumán se reunieron para hacer un balance de lo que fue la competencia La Vuelta al Valle Rural Bike celebrada el 23 de febrero que pasó en Tafí del Valle que reunió a más de 900 ciclistas de Tucumán y de otras provincias en un recorrido de 38 kilómetros.

Del encuentro participaron el ministro del Interior, Darío Monteros; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; la vicepresidente del Ente Tucumán Turismo, Inés Frías Silva; el secretario de Deportes, Diego Erroz y Katherina Rosemarie Mazzucco, subsecretaria de Gobierno y Relaciones Institucionales.

Esta competencia marcó el inicio del campeonato de Zona Deportiva Rural Bike, un circuito compuesto por ocho desafíos que se desarrollarán a lo largo del año y que premiarán a los mejores ciclistas en noviembre. Los participantes compitieron en diversas categorías, incluyendo Juveniles, Élite, Master A1 y A2, B1 y B2, C1 y C2, D1 y D2, además de la modalidad e-bike.

En cuanto a La Vuelta al Valle, la carrera, que tuvo como punto de partida y llegada el Club San Cayetano, ofreció una jornada de adrenalina y paisajes incomparables en el corazón de los Valles Calchaquíes.

El evento fue posible gracias al trabajo conjunto del Ministerio del Interior, la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales, la Secretaría de Deportes de la provincia, el Ente Tucumán Turismo, el Municipio de Tafí del Valle, la Comuna de El Mollar y Zona Deportiva, quienes unieron esfuerzos para fomentar el deporte y el turismo en la región.

Con un gran marco de público alentando a los competidores, La Vuelta al Valle no sólo desafió la resistencia de los ciclistas, sino que también consolidó a Tafí del Valle como un destino ideal para el deporte de aventura. La organización agradeció a todos los participantes y colaboradores, reafirmando su compromiso de seguir impulsando el ciclismo y los eventos deportivos en la provincia.

Al respecto, Albarracín explicó: “analizamos este trabajo que hemos visto plasmado el fin de semana, como nos pide el gobernador Osvaldo Jaldo, trabajando de modo conjunto, aunando esfuerzo los distintos estamentos del Gobierno provincial” y dijo: “hemos logrado una gran afluencia de competidores que vinieron con sus equipos y sus familias. La Vuelta al Valle ha sido no solamente una competencia de ciclismo de montaña, sino que ha sido el inicio de un campeonato que, de modo conjunto con la Secretaría de Deporte, con el Ministerio del Interior y con el Ente Tucumán Turismo, hemos podido llevar adelante”.

“La verdad muy contento porque hemos logrado el objetivo que nuestros parajes, nuestras bellezas naturales del interior tucumano, a través del deporte, nos sirvan para promocionar el turismo, atraer visitantes. No solamente hubo gran cantidad de competidores tucumanos, sino también de todas las provincias limítrofes de Tucumán y además competidores de Tierra del Fuego, Jujuy, Chaco, Misiones y Buenos Aires. Esto nos llena de satisfacción que el deporte enlace la vida sana, la difusión de nuestros parajes del interior, la belleza natural y que sea un a tractor de turismo”, señaló.

En cuanto a la continuidad del campeonato, el funcionario dijo: “la carrera que viene va a tener una peculiaridad porque vamos a unir dos provincias. Va a ser desde Alpachiri hasta Las Estancias en la Municipalidad de Aconquija. Vamos a estar logrando un trabajo interestamentario del Gobierno provincial y también lo vamos a hacer con la Municipalidad de Aconquija de la provincia de Catamarca”.

Y concluyó el valor del deporte social: “una de las premisas del gobernador Osvaldo Jaldo es que tengamos un gobierno cercano a la gente. Por eso, la gratuidad en donde el Gobierno de la provincia garantiza todo lo que es el pago del seguro y el cronometraje. Es sin cargo, de modo tal de que el competidor pueda asistir, pueda participar y pueda competir”.

Monteros señaló: “el Gobernador siempre nos dice que tenemos que trabajar en equipo, apoyándonos mutuamente con los distintos organismos que tiene la provincia. Con esta primera fecha del torneo provincial se superó más de 900 participantes con sus familias y equipos. Esto es muy importante en este recorrido del Valle, que abarcó no tan solo Tafí Valle, sino que la comuna de El Mollar. Esto es importante para el turismo porque no hay duda que dinamiza la economía, dinamiza lo que es el hospedaje y los hoteles, sumado a lo que hemos vivido este fin de semana con la Fiesta del Queso. Tafí del Valle y El Mollar han estado prácticamente colmados. No hay dudas que vamos a recorrer las comunas y municipios del interior con este evento deportivo”.

Frías Silva destacó: “tuvimos en Tafí del Valle, en cuanto a lo que ha sido ocupación y el desborde de oportunidades para toda la gente del lugar del Valle de Tafí, estamos hablando tanto de Tafí del Valle como de El Mollar, en el cual hemos tenido una Fiesta del Queso realmente con números maravillosos. Al mismo tiempo, lo que esta carrera ha significado. Ha venido como poner ese broche de oro a algo más, uniendo la cultura junto con el deporte y el turismo”.

Por otro lado, “esto del poder pensar cómo a través de este circuito, de este campeonato, vamos a poder llegar a distintas comunas y municipios, pudiendo mostrar la gran bondad que tiene nuestra provincia. La gran cantidad de posibilidades que nos brinda el deporte y a través del turismo poder conocer cada uno de los rincones de nuestra provincia”.

Erroz sostuvo: “estamos muy contentos con lo realizado y lo que puede llegar a venir. Sabiendo que tenemos distintas acciones, una de esas para dinamizar el turismo interno y la economía regional, vemos que hemos tenido éxito en la convocatoria de público. Tenemos muchas expectativas para lo que viene”.

Competidores

Katherina Mazzucco, secretaria de Gobierno, contó que los ganadores de la categoría Elite fueron María Emilia Filgueira, de la ciudad de Alberdi, en la rama femenina, y Rodrigo Altamirano, de Concepción, en la rama masculina.

"Hay que destacar su participación sobre todo la participación en las distintas categorías, y también agradecer al sector privado, que apuesta también a este evento que nos acompaña, otorgando premios a los competidores, y también agradecer a la familia, porque la verdad que la familia está acompañando a los deportistas y siempre nos apoya en este campeonato", sostuvo.