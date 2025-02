25/02/2025 - Jaldo tras informe que compromete a la Banda

"Los intendentes están a disposición de la Justicia"

Así lo expresó el gobernador, Osvaldo Jaldo, en torno al informe preliminar del Banco Macro, la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que tomó trascendencia en diferentes medios de comunicación.

El gobernador Osvaldo Jaldo realizó una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo y miembros del Gabinete provincial, para abordar un informe preliminar del Banco Macro, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que ha sido noticia en varios medios. Jaldo afirmó que el informe es hipotético y no acusa a ninguna persona ni define acciones delictivas, añadiendo que buscará tranquilizar a la sociedad tucumana.

El gobernador destacó que el informe de la UIF se basa en datos reales del Banco Macro, que está obligado a reportar operaciones sospechosas. Reconoció el informe, aunque no se había notificado oficialmente. Mencionó que el documento ha circulado en Tucumán sin que se avisara a las partes interesadas. Comentó que si el informe está en la calle, habría una intencionalidad detrás y que es una herramienta de trabajo para el Poder Judicial, siendo un documento preliminar que menciona hechos potencialmente sospechosos.

Jaldo enfatizó que en el informe no se menciona la palabra "desfalco" ni se tipifican delitos ni acusaciones a personas. Recalcó que el contenido es hipotético y pidió no prejuzgar. También indicó que debe haber cuidado al presentar información que podría dañar a la reputación de personas o instituciones. Sobre la intención política detrás del informe, sugirió que hay motivos que no deben confundirse con hechos concretos.

El gobernador pidió a los medios y a la oposición que sean responsables al informar y a no sacar ventaja política de la situación. Aseguró que la gestión del presupuesto es responsabilidad del gobernador y no de otros. Finalmente, hizo un llamado a esperar las investigaciones de justicia, advirtiendo sobre la proximidad de las elecciones y sugiriendo que todos los intendentes están dispuestos a justificar los gastos y documentación que tienen. También, el ministro del Interior, Darío Monteros, reiteró que ninguna notificación fue recibida y ofreció colaboración si se requiere información por parte de la justicia.