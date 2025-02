25/02/2025 - Comunas

Jaldo: "No comparto para nada las intervenciones de los distritos"

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se manifestó sobre la reunión del Consejo Nacional Justicialista y la intervención partidaria de dos distritos del país.

Al respecto, dijo: “Creo que es muy importante que el Movimiento Nacional Justicialista se empiece a normalizar. Que empiece a pensar cómo va a hacer alternativa para el 2027 pero tenemos que hacer autocrítica porque si pensamos que no pasó nada en Argentina y que no cambió nada en la sociedad, no vamos a hacer alternativa y si seguimos cerrando distritos mucho menos”.

“A través del dialogo, del entendimiento y la gestión se puede solucionar. Pero, cuando se interviene un distrito, hay intencionalidades. Se desactiva todo un movimiento y tiene que buscar refugio en otros espacios politos. Estamos desuniendo y quiero un peronismo unido. No soy de La Cámpora, ni Cristinista. Soy peronista, quiero una presidente y que haga lo que dijo: unir al peronismo a nivel nacional”, sostuvo.

Y concluyó: “pero en la primera reunión han hecho lo contrario. No comparto para nada las intervenciones de los distritos. Y si en algún momento piensan en Tucumán, acá estamos esperando”.

Intervenciones

Ayer, Cristina Fernández de Kirchner (CFK) encabezó su primera reunión como presidenta del Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ). De cara a lo que ya demuestra ser un año electoral intenso, este primer encuentro sirvió para marcar las primeras líneas en el objetivo de "ordenar" al peronismo en todo el territorio nacional. En ese marco se decidiera la intervención de los distritos de Salta y Misiones, y la continuidad de la intervención en Jujuy.