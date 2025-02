AMPLIAR El hospital Gemelli de Roma, donde se encuentra ingresado el papa. EFE/EPA/Giuseppe Lami

El Papa sigue en estado crítico, con insuficiencia renal

Las condiciones del papa Francisco, en su décimo día de ingreso en el Policlínico Gemelli, "siguen siendo críticas" y la novedad del día es la aparición de "una inicial, leve, insuficiencia renal, al estado bajo control".

El equipo médico explicó también que las transfusiones de sangre realizadas el sábado -hoy no hubo otras-, con "las dos unidades de hemácias concentradas", dieron "beneficio y con subida del valor de hemoglobina".

Estable se mantuvo la "piastrinopenia", es decir, la falta de plaquetas en la sangre. Continúa también "la oxigenoterapia a altos flujos a través de las cánulas nasales".

En cualquier caso, Francisco "sigue estando vigilante y bien orientado". Al parecer, también habla libremente. Pero "la complejidad del cuadro clínico, y la espera necesaria para que las terapias farmacológicas den alguna respuesta, imponen que el pronóstico siga siendo reservado", sigue diciendo el boletín: significa que, de hecho, no está fuera de peligro.

Mientras tanto, por la mañana, en el apartamento instalado en el décimo piso del Policlínico, el Pontífice "participó en la Santa Misa, junto a quienes le están cuidando durante estos días de hospitalización", añadió la Oficina de Prensa del Vaticano

Aunque las condiciones de Francisco son todavía críticas, es importante que la emergencia del sábado, caracterizada por una persistente crisis respiratoria de tipo asmatiforme, que había causado mucho sufrimiento al Pontífice y suscitado considerable alarma, haya sido superada.

Esto se desprende también del hecho de que el Papa pasó una noche tranquila.

Jorge Bergoglio, por cierto, no está constantemente en cama: aparte de su presencia hoy en la misa, pasa también tiempo sentado en sillón.

"Continúo con confianza mi hospitalización en el Policlínico Gemelli, siguiendo el tratamiento necesario; ¡y el reposo también forma parte de la terapia!", dijo en su texto para el Angelus, que hoy, como el domingo pasado, se difundió por escrito.

El Papa quiso agradecer "de todo corazón a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por la dedicación con la que llevan a cabo su servicio entre los enfermos".

"En estos días he recibido muchos mensajes de cariño y me llamaron especialmente la atención las cartas y los dibujos de los niños -dijo de nuevo, siempre en el Angelus y volviendo a comunicarse también con un par de mensajes en la red social X-. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de consuelo que he recibido de todo el mundo! Encomiendo a todos a la intercesión de María y os pido que recéis por mí", agregó.

Sobre todo, el Pontífice, desde su lecho de hospital, quiso lanzar un nuevo y fuerte llamamiento contra las guerras, recordando el tercer aniversario del conflicto en Ucrania: "¡un aniversario doloroso y vergonzoso para toda la humanidad!", subrayó.

"Mientras renuevo mi cercanía al pueblo ucraniano mártir -añadió-, los invito a recordar a las víctimas de todos los conflictos armados y a rezar por el don de la paz en Palestina, en Israel y en todo Oriente Medio, en Myanmar, en el Kivu y en Sudán".

Por último, Francisco se dirigió a los diáconos cuyo Jubileo se celebró hoy, con la Misa celebrada en la Basílica Vaticana por el arzobispo Rino Fisichella, en la que también fueron ordenados 23 candidatos al diaconado: "los exhorto a continuar con alegría su apostolado y a ser signo de un amor que abraza a todos, que transforma el mal en bien y genera un mundo fraterno.

Mientras tanto, siguen circulando rumores e inferencias sobre la posible renuncia del Pontífice debido a su estado de salud. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que -más allá de sus intenciones actuales o quizá más remotas- el Papa ya firmó una carta de renuncia en caso de una enfermedad que paralice de forma permanente su capacidad de decisión y de gobierno. Y no lo hizo recientemente, sino en los primeros meses de su pontificado, cuando en 2013 aún era Secretario de Estado el cardenal Tarcisio Bertone.

"Firmé la renuncia y le dije: 'En caso de impedimento médico o lo que sea, aquí tienes mi renuncia. La tienes'", declaró al diario español Abc en diciembre de 2022.

Bergoglio sufría entonces dificultades para caminar, una gonalgia persistente, pero eso no justificaba ni remotamente una renuncia: y lo dejó claro diciendo que "se gobierna con la cabeza, no con la rodilla".

Más recientemente, entonces, en una conversación con los hermanos jesuitas durante el viaje de febrero de 2023 a Africa, Francisco subrayó que la renuncia de los papas no puede convertirse en una 'moda', y sobre todo, además de no tenerlo 'en la agenda', que el papado es 'ad vitam' (para toda la vida, NDR). ANSA