AMPLIAR Sheinbaum, anuncia reformas luego de que Estados Unidos declarara terroristas a los carteles del narcotráfico.EFE/Isaac Esquivel

20/02/2025 - Diferencias

Sheinbaum envía al Congreso reforma de artículo constitucional sobre soberanía

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó ayer jueves que enviará al Congreso de la Unión un proyecto para modificar dos artículos de la Constitución Nacional, tras la designación de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, realizada el miércoles por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Sigue.

«En el día de hoy presentamos una reforma constitucional que estamos enviando al Congreso de la Unión. La reforma tiene dos elementos sustantivos: el primero es una reforma al artículo 40, que tiene que ver con la soberanía, y el otro es al artículo 19, que tiene que ver con aquellos delitos que son de prisión preventiva oficiosa», anunció la mandataria en su habitual conferencia de prensa.

La iniciativa busca evitar intervenciones extranjeras en procesos judiciales locales y ampliar acciones legales contra fabricantes de armas estadounidenses, marcando un nuevo capítulo en la relación bilateral. «Se trata de garantizar que las decisiones sobre justicia y seguridad emanen exclusivamente del Estado mexicano», subrayó la mandataria.

Sheinbaum denunció además que la designación es una «decisión autónoma» de Estados Unidos, pero advirtió: «No debe ser pretexto para invadir nuestra soberanía. México no tolerará operativos extranjeros en su territorio sin coordinación bilateral». Asimismo enfatizó que esta reforma no solo busca responder a la política antidrogas de Washington, sino sentar un precedente contra cualquier injerencia: «La soberanía no es negociable. Actuaremos con firmeza ante acciones unilaterales que violen el marco jurídico internacional».

Paralelamente, la presidenta mexicana confirmó que cumplirá la promesa de ampliar la demanda de México contra las armerías estadounidenses iniciada en 2021 por su presunta responsabilidad en el tráfico ilegal de armas hacia cárteles. «El 70% de las armas incautadas en crímenes graves provienen de Estados Unidos Es un problema transfronterizo que exige corresponsabilidad», argumentó Sheinbaum.

El Departamento de Estado de Estados Unidos designó a seis cárteles mexicanos, entre ellos el Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, como organizaciones terroristas, esto en marco de una orden que fue dictada por el mandatario estadounidense, Donald Trump, el primer día de su presidencia a través de decretos firmados en el Despacho Oval. La confirmación fue realizada por el encargado de la política exterior estadounidense Marco Rubio, en una nota publicada en el Registro Federal, diario oficial del gobierno de Estados Unidos. TeleSur