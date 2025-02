AMPLIAR Arce y Choquehuanca junto a empresarios chinos muestran el contrato

20/02/2025 - Economía

Bolivia difunde los contratos con empresa china y rusa para la explotación del litio

Para industrializar el metal blanco en el salar de Uyuni (Potosí), la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) tiene dos contratos firmados, uno con el consorcio chino CBC, subsidiaria de CATL, el mayor productor mundial de baterías de litio; y otro con la empresa rusa Uranium One Group, con vasta experiencia en industrialización de productos evaporíticos en diversos países del mundo.

“Sin embargo, en la actual coyuntura, se cuestiona en específico el contrato con la empresa china CBC, por alusiones directas y poco informadas de algunos actores políticos y ‘expertos’ de algunas fundaciones”, señala un documento oficial.

En noviembre de 2024, YLB firmó el contrato de servicios con la empresa CBC para el emplazamiento de dos plantas de producción de carbonato de litio grado batería, con tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), de 10.000 y 25.000 toneladas anuales de capacidad y una inversión de $us 1.030 millones.

De acuerdo con datos oficiales, el documento establece cuatro fases de implementación: cada una dependerá del éxito de las precedentes: las tres primeras durarán máximo seis años, pues en ellas se debe comprobar la viabilidad del proyecto macro.

Fase 1: Estudio de factibilidad (un año): Se evalúa la viabilidad de las inversiones, la expectativa real de resultados y los impactos a diverso nivel. Se prevé una inversión de $us 200 millones. De este monto, $us 64 millones irán para contratistas y se prevé fuentes de trabajo para 3.000 personas.

Fase 2: Contrato de construcción (dos años): Si hay factibilidad, se da lugar a la implementación de la planta de EDL con una inversión inicial de $us 310 millones.

Fase 3: Prueba de desempeño (tres años): Prevé un periodo de tres años de estabilización de la planta de EDL. Al finalizar esta etapa ya se debe sacar litio con 99% de pureza.

Fase 4: Contrato de operación y mantenimiento: Se dará solo si son superadas con éxito las tres primeras fases. Este convenio durará 30 años, pues ya está comprobada su factibilidad. Prevé el inicio de operaciones a gran escala, con un personal chino altamente cualificado, pero con la obligación de capacitar a profesionales bolivianos que irán tomando la posta poco a poco.

Distribución de ingresos

El Estado boliviano tiene siete diferentes fuentes y mecanismos de ingreso, que representan el 70% del total de las ganancias:

– Fondo de distribución para YLB (51%)

– Regalías

– Impuesto a las utilidades de las empresas (25% de la ganancia específica)

– Impuesto al valor agregado (13% del monto específico)

– Impuesto a las transacciones (3% del monto específico)

– Tasas para la exportación

– Patentes municipales

* Regalías $us 21 millones

* Ingresos disponibles $us 409 millones

* Fondo YLB $us 209 millones

En contrapartida, CBC se queda con el 30%, además que hará todas las inversiones y asumirá todos los riesgos.

Proyección financiera

El mejor de los escenarios, con un precio internacional del litio relativamente alto, establece las siguientes previsiones de ingresos anuales, solo para la planta mayor de 25.000 toneladas por año:

* Ventas $us 682 millones

Sobre CBC y Uranium One Group

CBC es subsidiaria de CATL, actualmente el mayor productor mundial de baterías de litio. El consorcio tiene amplia experiencia y prestigio en el rubro y que haya puesto sus ojos en Bolivia, realza el potencial y el adecuado manejo de YLB.

La firma ocupó el primer puesto a nivel mundial en producción de baterías de litio durante seis años consecutivos. Tiene copado un 37% del mercado mundial de baterías.

En tanto, Uranium One Group, tiene vasta experiencia en industrialización de productos evaporíticos en diversos países del mundo, pues forma parte del consorcio Rosatom, uno de los más grandes a nivel global dedicados a este rubro. ABI