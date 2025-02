20/02/2025 - Interna en el Santo

"Entrenar a esta hora es inhumano"

Máximo Levi apuntó contra el club en redes sociales: el defensor se entrena separado del plantel hace dos semanas por decisión del técnico Ariel Martos.

Se viven días tensionados en San Martín de Tucumán. Aunque no por una cuestión generalizada, sino que por las declaraciones de un jugador que no va a ser tenido en cuenta por el deté Ariel Martos: Máximo Levi. El defensor explotó en su cuenta de Instagram y dejó unos frases que retumbaron en los pasillos de La Ciudadela.

"Es difícil entender la decisión que tomaron de apartarme del plantel sin argumentos válidos. Hacerme entrenar a esta hora es inhumano, no la estoy pasando bien, sino, todo lo contrario", soltó Levi, con una foto entrenando bajo el sol del mediodía. Además, agregó: "Ante todo somos personas y creo que se están olvidando de eso. Gracias a la gente que me acompaña en este momento difícil".

Lo cierto es que el defensor central de 29 años tiene los días contados en San Martín. Ante las bajas de jugadores en el puesto, todo parecía indicar que Levi tendría más protagonismo en este 2025, pero el futbolista entrena apartado del plantel de Primera dirigido por Martos y se está buscando su salida de común acuerdo.

Las declaraciones del DT Ariel Martos y Darío Sand

Tras el entrenamiento de este jueves, el deté se refirió a la situación de Levi: "Máximo Levi fue separado del plantel previo al viaje que hicimos con Almagro y Rafaela. Yo hablé con el jugador, con la comisión directiva y con el plantel: fue separado con fundamentos", expresó el entrenador.

Pero no se quedó ahí: "Decidí mantener el tema puertas adentro, esas cosas se manejan así. Él decidió hacerlo público, pero yo voy a seguir manteniéndolo así. No voy a seguir hablando del tema Levi, es lo único que voy a decir, y lo doy por concluído. Trascendió, pero no voy a volver a referirme al tema", agregó, sin específicar el motivo de la decisión.

Ariel Martos, actual entrenador del Ciruja.Ariel Martos, actual entrenador del Ciruja.

Otro de los que habló del tema fue Darío Sand, capitán y arquero del Ciruja: "Es una situación difícil, yo a Maxi lo quiero mucho. Pero excede a lo nuestro, a lo que podemos hacer. Es una decisión que ha tomado Ariel, hay cosas mucho más importantes. Siempre digo que el club está por delante de los nombres, sea yo o cualquiera. Hay que poner el pecho y darle para adelante".

Aún así, el arquero normalizó la situación: "Esto pasa en el fútbol, tengo muchos años y pasa en casi todos los equipos, no es algo que sorprenda. Como dije recién, hay que poner la cabeza en lo importante, en el partido del fin de semana y seguir luchando por San Martín".

Lo que se le viene a San Martín de Tucumán

Un equipo que viene envalentonado tras los triunfos ante Colón -por Copa Argentina- y Ferro. Y con el objetivo de mantener la buena racha, San Martín ya piensa en lo que viene: el próximo domingo, desde las 19, visitará a Patronato, que también arrancó el torneo con el pie derecho. Ya en la cuarta fecha, recibirá a Güemes de Santiago del Estero.

