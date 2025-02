18/02/2025 - Por Juan Carlos Di Lullo

Dúo (tragi) cómico argentino

Balbuceo presidencial, lleno de cifras absurdas e incomprobables, con ataques (soeces como siempre) a opositores políticos y de autoelogios inconsistentes con la realidad.

MENTIROSO, MENTIROSO

Cuando era niño, sufrí una hepatitis a raíz de la cual tuve prohibido (entre otras cosas) el dulce de leche. Y una vez, mi madre me sorprendió cuchara en una mano, el manjar en la otra y la puerta de la heladera abierta. Inventé una excusa inaceptable, basada en mentiras y expresada entre balbuceos incoherentes, que no me sirvió para evitar la reconvención materna.

Ayer, viendo el diálogo patético entre un presidente vulnerado y un empleado contratado para ayudarlo a justificar lo injustificable, recordé aquel episodio familiar. Porque estoy seguro de que mi descargo (infantil e improvisado) sonó más coherente y sincero que el balbuceo presidencial, lleno de cifras absurdas e incomprobables, con ataques (soeces como siempre) a opositores políticos y de autoelogios inconsistentes con la realidad.

Al menos, yo no tuve que denunciar que "Los maputruchos motorizados por el kirchnerismo que salen a incendiar bosques" me habían puesto el pote de dulce de leche en las manos.

En la foto, Javo y Joni, dúo (tragi)cómico argentino.

Extraído del Faceboock de Di Lullo