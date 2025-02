AMPLIAR El vicepresidente Choquehuanca y la canciller Celinda Sosa en la presentación del catálogo de productos derivados de la coca

13/02/2025 - Salud

Choquehuanca destaca catálogo medicinal y alimenticio de la coca, y plantea una ciencia plurinacional

En el Catálogo de Productos Derivados de la Hoja de Coca y su Aplicación en la Medicina Tradicional está una variedad de productos alimenticios y medicinales, que muestra el potencial de la hoja milenaria y la necesidad avanzar hacia una ciencia plurinacional de la coca, planteó el vicepresidente David Choquehuanca.

Sigue.

“Planteamos la necesidad de crear una ciencia plurinacional de cultivo, distribución, industrialización y entrega de sus beneficios de las propiedades curativas y alimenticias al servicio de la humanidad, para dar fin, de esa manera, al monopolio de esta pseudo verdad extendida al mundo por la convención de 1961”, afirmó.

La incorporación de la hoja de coca en la lista uno de estupefacientes de la Organización Mundial de la Salud en 1961 fue considerado un error histórico que vulneró los derechos y la cultura de los pueblos originarios de Bolivia.

“Se trata de romper el monopolio de esa verdad sobre la sagrada hoja de coca y esto se logrará recuperando la herencia otorgada por la gran genetista Madre Tierra a las naciones y pueblos originarios”, consideró.

La falta de información sobre la hoja de coca en el mundo permitió su estigmatización, en este contexto el Gobierno nacional, desde el 2009, en la Constitución Política del Estado, la reconoce como parte de nuestras raíces y cultura de la vida.

Choquehuanca informó que el catálogo presentado aún se encuentra en proceso de construcción, porque cada vez más empresas solicitan ser incluidas.

“Ya estamos viendo algunos derivados de la hoja de coca… ya están apareciendo productos elaborados por la ciencia; hay mucho interés en el mundo”, valoró.

De igual forma destacó que “los productos de nuestra sagrada hoja de coca, derivados farmacéuticos, bebidas energizantes, medicina antiinflamatoria, analgésica y corticoides, tienen que estar al servicio de la humanidad: la industria, industrialización y la comercialización”.

Choquehuanca resaltó la presencia de la hoja milenaria en las costumbres y el diario vivir de los bolivianos.

“Sin la autorización de la sagrada hoja de coca no se hace nada. Sin la autorización de la sagrada hoja de coca no hay matrimonio, campeonato, no hay inicio de obra, no hay techado, no hay inauguración de un puente, no hay… y esto se ha resistido durante siglos”, reflexionó.

Bolivia, junto a Perú y Colombia, es productor de coca. ABI