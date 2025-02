AMPLIAR Gobierno estatal apela decisión

10/02/2025 - Emergencia

El calor obliga a la Justicia a posponer el inicio de clases en Rio Grande do Sul

Las altas temperaturas registradas en Rio Grande do Sul provocaron la suspensión del inicio de clases en la red estatal por parte de la Justicia del estado, atendiendo a una solicitud del Centro de Profesores del Estado de Rio Grande do Sul (Cpers). La previsión inicial era que el año escolar comenzara ayer lunes. Si no se revisa la decisión, se espera que las clases comiencen el 17 de febrero.

Sigue.

Ante la situación, el gobierno estatal ya apeló la decisión preliminar, a través de la Procuraduría General de la República. El caso ahora espera una decisión judicial para definir la fecha exacta para el inicio de clases.

Tras el fallo del Tribunal de Justicia, el gobierno estatal informó que las clases fueron suspendidas este lunes en las 2 mil 320 escuelas de la red estatal, pero que, considerando que existen posibilidades de que la decisión sea revertida, brindará información actualizada sobre la fecha de inicio del año escolar.

Justificación

En la justificación de la solicitud de aplazamiento del inicio de clases, Cpers cita la alerta emitida por MetSul Meteorologia sobre el “alto riesgo de calor extremo, con previsión de temperaturas excepcionalmente altas y raramente registradas”, y que por ello el aplazamiento de las clases “tiene como objetivo el bienestar y la seguridad de toda la comunidad escolar”.

“Reanudar clases en medio de un evento climático extremo, con temperaturas que pueden superar los 40°C y una sensación térmica de 50°C en varias regiones del estado, además de aulas y demás ambientes escolares sin la estructura necesaria para enfrentar tal situación, es poner en riesgo la vida de docentes, empleados y estudiantes”, señaló, en una nota, el Cpers.

La entidad calificó de “vergonzosa” la recomendación presentada por el gobernador Eduardo Leite, sugiriendo a la comunidad escolar “hidratarse, usar ropa ligera, usar protector solar y estar atentos a posibles situaciones de malestar”.

Calor

La alerta de MetSul informa que el inicio del período más crítico de calor coincide con el día en que se reanudan las clases. Se espera que en algunas localidades el calor alcance los 43ºC. “El martes (por hoy) podría ser el peor día de calor en este episodio extremo”, advierte Cpers.

Para evitar la suspensión del inicio de clases, el gobierno de Rio Grande do Sul contactó al Ministerio Público del Estado para apelar la decisión preliminar. En una nota, dice que las 2.320 escuelas de la red estatal atienden a 700 mil estudiantes, y que el 42% de los estudiantes se encuentra en situación de vulnerabilidad social, “siendo la escuela un espacio de acogida y seguridad, donde los padres confían en el aprendizaje de sus hijos mientras trabajan”.

Según la secretaria de Educación, Raquel Teixeira, las situaciones de infraestructura de las escuelas, e incluso del calor, son diferentes en cada región y, por eso, la mejor opción sería que el seguimiento y evaluación de la postergación o no de clases lo realicen los coordinadores regionales, caso por caso.

Fuente: Agencia Brasil