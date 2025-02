10/02/2025 - En General

Solo el 33% utiliza preservativo siempre en Argentina

El uso del preservativo está disminuyendo en todo el mundo, y Argentina no escapa de esta estadística. Siendo el método más eficiente para evitar la transmisión de Infecciones de Transmisión Sexual, se vuelve indispensable su accesibilidad y políticas que acompañen las campañas de prevención.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), a nivel global, más de un millón de personas de entre 15 y 49 años contrae una infección de transmisión sexual (ITS) cada día. El número es de 200 mil para la región de América Latina y El Caribe. A pesar de los números tan altos, el uso del condón está disminuyendo en muchas regiones, ya sea por falta de acceso, tabúes acerca de la salud sexual, o simplemente porque las personas se resisten a usarlo.

En el caso de Argentina, según datos relevados por AHF Argentina, los miembros de poblaciones claves, es decir, que pertenecen a grupos con mayor prevalencia de VIH e ITS, se observó que en promedio sólo el 33% utiliza el preservativo siempre, cuando, por su exposición al riesgo, deberían tener un uso cercano al 100%. También se observó un mayor uso en mujeres trabajadoras sexuales (63%), siendo los varones que tienen sexo con otros varones el más bajo (23%).[1]

Este estudio se diferencia del anterior presentado por AHF ya que medía a la población en general independientemente de sus prácticas de riesgo, dando por resultado que sólo el 13% utilizaba preservativo siempre. “En esta oportunidad nos enfocamos en personas con alto riesgo de exposición a las ITS, que requieren de políticas públicas específicas para la comunidad, como el acceso a preservativos gratuitos y espacios de salud amigables”, indicó el Dr. Miguel Pedrola, Director Científico para Latinoamérica y el Caribe de AHF.

“En cada campaña y en cada acción que llevamos adelante resaltamos la importancia de usar preservativo siempre, en todas las relaciones sexuales y de principio a fin; esta campaña por el Día Internacional del Condón no es la excepción. Es el método más eficaz para prevenir ITS, por lo que debe ser accesible para todas las personas. Su disponibilidad y costo pueden ser una barrera para esta herramienta, fundamental para las políticas de salud pública, junto con Educación Sexual Integral (ESI), y campañas de promoción y prevención”.

Ante ello, AIDS Healthcare Foundation (AHF), la organización sin fines de lucro más grande en la respuesta global al VIH y el sida, ha lanzado su campaña “¡Sólo Usalo!”, para alentar a las personas, principalmente jóvenes, a usar correctamente el condón, protegerse y mantenerse sanas. En el Día Internacional del Condón, que se celebra un día antes del Día de San Valentín y fue propuesto inicialmente por AIDS Healthcare Foundation en 2009, se realizarán acciones de prevención en todo el mundo.

En Argentina las celebraciones por el Día Internacional del Condón este 13 de febrero tendrán lugar en más de 20 puntos del país. En el caso de CABA, a partir de las 14 h. junto a organizaciones aliadas, se realizará una intervención artística en Plaza de Mayo para concientizar sobre la importancia de acceder a preservativos gratuitos; se repartirán preservativos de manera gratuita y se brindará información sobre prevención y la importancia del uso correcto de condón.

Los condones son el método más económico, accesible y fácil de usar para que las personas ejerzan una sexualidad protegida y sana. Existen condones o preservativos externos o para pene, también conocidos como externos y también internos de uso vaginal, así que sea cual sea el tipo de práctica sexual que las personas realicen, el uso del condón es la clave para la prevención de más de 20 Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y embarazos no intencionados.

Una de las ITS que más ha crecido a nivel mundial es la sífilis. Entre 2020 y 2022, los casos aumentaron más de un 30% en adultos de 15 a 49 años en la región de las Américas, según un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En Argentina, según datos propios recopilados en el Centro Comunitario de Salud Sexual en Buenos Aires de AHF Argentina, hubo un aumento del 51,5% de los diagnósticos de ITS entre enero y septiembre de 2024, con respecto al mismo período de 2023. Entre jóvenes de 14 a 24 años se vislumbró que el 80% de quienes recibieron un diagnóstico de VIH y/o sífilis refirieron no usar siempre preservativos en sus relaciones sexuales. “La mejor manera de disminuir la transmisión de las ITS es a través de la prevención, concientización, educación y eliminar el tabú que existe sobre realizarse testeos”, refuerza Pedrola.

El acceso es aún un gran problema

Desde las zonas rurales hasta los centros urbanos, el desafío de proteger a las personas en América Latina y el Caribe del VIH y otras ITS radica en garantizar un acceso constante a los condones, que siguen siendo el método más asequible para prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, afirmó la Dra. Patricia Campos, directora de AHF América Latina y el Caribe.

Con un tercio de la población viviendo por debajo de la línea de pobreza, y con un porcentaje que asciende a casi el 50% en el caso de los jóvenes, es urgente asegurar que los condones estén disponibles de forma gratuita y sin estigmas en centros de salud pública, lugares de entretenimiento e incluso en los sistemas de transporte público. Cuanto más accesibles sean los condones, tanto en términos de ubicación como de costo o gratuidad, más crecerá su uso, evitando millones de embarazos no intencionados e infecciones de transmisión sexual.