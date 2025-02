09/02/2025 - No aprueban el rumbo económico

Milei recoleta mayor imagen negativa que positiva

Se trata de un nuevo informa de la encuestadora Zurban-Córdoba. Son números que contrastan el entusiasmo de los libertarios: Milei recoleta mayor imagen negativa que positiva. La opinión "plebeya" sobre los multimillonarios.

A los argentinos y argentinas le hicieron una pregunta concreta: ¿Está de acuerdo con el rumbo del país desde que Javier Milei es presidente? La respuesta, en tanto, tiene más dimensiones. En primer lugar, porque el pantallazo muestra que hay una mayoría (53,6 por ciento) que rechaza la gestión libertaria. En segundo plano, estos números rompen un poco con la ilusión oficialista, que tiende a comerse el almuerzo y por los pasillos hablan un periodo de ocho años en el gobierno. Y en un tercer nivel, la pregunta interpela a la oposición: ¿quién está canalizando este descontento?

Los datos son de Zuban-Córdoba, una encuestadora que se caracteriza por dar cifras que no son las que saca a relucir Javier Milei. En el informe, además de la pregunta por el rumbo de gestión, indgan sobre la aprobación presidencial. Allí se repite un porcentaje similar (en este caso, 54,1 por ciento) pero en el desagregado está la riqueza: si se observa la línea de tiempo del mandato libertario, octubre del año pasado fue el mes con mayor rechazo presidencial, que siguió con una marcada mejora durante los dos meses siguientes. Y ya en febrero del 2025, otra vez crece el rechazo.

En cuanto a la imagen del propio Milei, el panorama es similar. Más rechazo que aprobación, con un crecimiento negativo en el último mes.

De multimillonarios y plebeyos

El informe indagan en otros temas para medir el inconciente colectivo. Y, al parecer, la agenda del Presidente no sería la misma que la de una mayoría local. Por que en su defensa de Milei a los multimillonarios -en especial, a Elon Musk- los argentinos muestran un costado más plebeyo: el 66,6 por ciento de la población encuestada considera que los multimillonarios deben pagar más impuestos que el resto de la población, mientras que el 32,1 por ciento que deberían pagar los mismos impuestos que el resto. Y que la verdadera "casta" no son los empleados públicos, científicos o médicos de un hospital que no cobra por la atención, ni tampoco quienes reciben una ayuda estatal sino aquellos con la capacidad de lobby en Casa Rosada y en el Congreso. Es que el 52 por ciento de los encuestados afirmó que los multimillonarios en la Argentina se benefician de los recursos del Estado, mientras que el 29,9 por ciento afirmó que tanto pobres como millonarios se benefician de los recursos del Estado.

Lo mismo ocurre con la desigualdad, un aspecto descuidado -a propósito- por el Gobierno. Incluso el propio Manuel Adorni, con su sueldo de cinco millones, dijo que no se debe medir ese factor porque su fortuna es desigual a la de Musk. Pero los argentinos no opinan lo mismo: una mayoría considera que la desigualdad en el país "es muy alta" (más del 66,5% por ciento). mientras que un 8,2 por ciento dijo media y un 1,6 que no hay desigualdad. Sobre los motivos de esta desigualdad, el 32,7 por ciento afirmó que es por multimillonarios ricos con mucha influencia política en el Estado. En segunda lugar, un 29 por ciento afirmó que uno de los motivos de la desigualdad en la Argentina es por el mal funcionamiento de la economía; el 13,2% por problemas con el sistema de educación; mientras que un 9,8 por ciento porque algunas personas trabajan más que otras. Por último, un 9,4 por ciento sostuvo que algunas personas tienen mejores oportunidades.