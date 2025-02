AMPLIAR El domingo desfilarán diez grupos, entre ellos el megabloco SeráQAbre?

07/02/2025 - Los Barrios

Carnaval callejero de Río contará con 15 cuadras este fin de semana

En su segundo fin de semana, el carnaval callejero de Río de Janeiro contará con actuaciones de alrededor de 15 grupos, en diferentes barrios de la ciudad. El pasado sábado comenzaron los festejos oficiales de los desfiles autorizados por el ayuntamiento, que cuentan con el apoyo de los servicios públicos. A principios de enero se produjo la inauguración no oficial de bloques de calles en la capital carioca.

Sigue.

Según la Empresa Municipal de Turismo de Río de Janeiro (Riotur), el destaque será el domingo (9), que contará con un desfile de diez asociaciones. Entre ellos se encuentra el megabloque “SeráQAbre?”, que debuta en la Rua Primeiro de Março con la presencia de artistas como Pablo Vittar, Juliette, Tilia, Naldo Benny, Bibi Babydoll y Diego Martins.

Este fin de semana, la mayoría de los bloques desfilarán en la zona norte de Río, que contará con siete grupos. A la región le sigue la zona sur, con cuatro procesiones, luego la zona centro (3) y la zona occidental (1).

La segunda semana de precarnaval en la ciudad comienza el sábado (8), a partir de las 9h, en São Conrado, con el desfile del bloque “Chame Gente”, inspirado en la picardía carioca y la blasfemia bahiana. Las festividades continúan por la tarde, con desfiles de los bloques “Os 20 de Ouro do Mestre Odilon”, a partir de las 13 horas, en Zumbi, en la Ilha do Governador; seguido por el “Independiente del Morro do Pinto”, en Santo Cristo, en el centro, a las 16 horas; y por el “Bloque de Carnaval y Folia del Largo do Sapê”, en Bento Ribeiro, al mismo tiempo. Los desfiles finalizan a las 17h, con el “Bloco da Praia”, desde Pedra de Guaratiba, al oeste de la ciudad.

El domingo, es el turno del “SeráqAbre?”, el único megabloque del fin de semana, que atraerá a miles de personas a la Rua Primeiro de Março, en el centro, a partir de las 7 am. En su debut en el circuito oficial, la asociación presenta estrellas entre las atracciones de su trío eléctrico. Con el objetivo de celebrar la diversidad del carnaval de Río, el megabloco promete una atracción sorpresa, además de las anunciadas, para entretener aún más a los asistentes.

Ese mismo día, otros diez grupos saldrán a las calles de la ciudad. En la zona sur, “Mini Seres do Mar” y “Caminhadinha”, dos bloques infantiles, prevén iniciar la fiesta a las 8h, con desfiles en Flamengo y Largo dos Leões, en Humaitá, respectivamente. También en Humaitá, la tradicional “Só Caminha” presenta su procesión, a partir del mediodía.

En la zona norte, tres bloques lideran la fiesta, en diferentes barrios, a partir de las 14 horas: la “Banda Cultural do Jiló”, en Tijuca; el “Carijó”, en la Parroquia (Isla Gobernador); y la “Banda Zulmira”, en el Maracaná. Aún en la región, el GRBC Turma do Gato Futebol e Samba realizará una fiesta en Pilares, a partir de las 16h. La Asociación del Bloque Carnavalero del Corazón de las Niñas, en Saúde, y el Carnaval del Xodó de la Piedade, en Piedade, atraen a sus festejantes con desfiles programados para la misma fecha.

Se espera que el carnaval callejero de 2025 atraiga a unos 6 millones de personas durante 37 días de festividades y contará con 482 representaciones repartidas por varias regiones de Río hasta el 9 de marzo. El centro de la ciudad recibirá 128 desfiles, pero las festividades también se realizarán en las zonas norte, sur y oeste, así como en Grande Tijuca, Ilhas y Jacarepaguá.

La programación completa de los desfiles, con fecha, horario y recorrido, está disponible en la aplicación Blocos do Rio 2025 , en todas las plataformas digitales. La herramienta es gratuita y funciona mediante geolocalización. La lista también está disponible en el sitio web carnaval de rua , que reúne, además del calendario de desfiles, novedades sobre los bloques y más información.

Fuente: Agencia Brasil