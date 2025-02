07/02/2025 - Torneo Apertura

El Decano visita al Canalla en el último partido de Sava

Atlético Tucumán enfrentará este sábado a las 19.30 en Rosario. Será el último cotejo para Sava. Una semana cargada de novedades para el Deca. Volvió Díaz. Suenan Pusineri o Zielensky.

El Decano, bajo la dirección técnica de Facundo Sava, viene de caer derrotado 3 a 0 ante Deportivo Riestra en su último partido. Atlético Tucumán buscará recuperarse y sumar de a tres puntos en el certamen.

Por su parte, el conjunto dirigido por Ariel Holan llega a este encuentro tras empatar sin goles frente a San Martín de San Juan en la fecha pasada. El Canalla integra el Grupo B del torneo e intentará hacerse fuerte de local.

La renuncia del colorado

Sava renunció este jueves a la dirección técnica, todo indica que por cortocircuito con la dirigencia tucumana. Ante el anuncio del entrenador de dejar de estar al frente del plantel, los directivos, que lo sostuvieron en momentos donde no aparecían los resultados, le solicitaron que dirija el partido ante el Canalla para que ellos puedan avanzar en la búsqueda de su reemplazante.

El trabajo será arduo para los responsables de la institución tucumana porque deberán encontrar un nuevo DT en lo inmediato debido al apretado calendario en el certamen local.

Por el momento, los nombres que siempre aparecen en carpeta en Atlético Tucumán tras la salida de un técnico son los de Ricardo Zielinski y Lucas Pusineri. Dos hombres que hicieron bien las cosas en el club y que aparecen como posibles candidatos para dirigir al equipo.

Otro tema no menor, pensando en el partido ante Rosario Central, es el ánimo del plantel. Los futbolistas se enteraron de la salida de Sava en la concentración y esta situación no cayó bien internamente. En el plantel consideraban que no era el momento para realizar este anuncio.

Un loco suelto

En las últimas horas, Leandro Díaz confirmó, a través de una historia en su cuenta de Instagram, su salida de Lanús. Ahora, es sólo una cuestión de tiempo para que se convierta en el nuevo refuerzo del “Decano”, club en el que dará inicio a su tercer ciclo.

“Me gustaría terminar este año en Lanús, pero bien. Mi intención siempre fue retirarme en Lanús o Atlético Tucumán, dos clubes muy especiales para mí”. Las palabras salieron de boca de “Loco” durante una entrevista que concedió en enero a un medio nacional, y anticipaba su deseo de seguir en el “Granate”.