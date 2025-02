AMPLIAR CIIDEPT renovó sus propuestas para febrero

05/02/2025 - En General

El CIIDEPT renovó sus propuestas para el mes de febrero

Los talleres son gratuitos, se llevan a cabo de lunes a viernes, de 10 a 12 horas en Av. José Ingenieros N° 260 de la Capital.

En el marco de las actividades de verano que impulsa el Ministerio de Educación, el centro de innovación CIIDEPT, renovó sus propuestas para el mes de febrero, con el objetivo de acercar las ciencias, la lectura y las artes a niños y niñas de 6 a 17 años y al público en general, de una manera sencilla, práctica y amigable.

Los talleres son gratuitos, se llevan a cabo de lunes a viernes, de 10 a 12 horas en Av. José Ingenieros N° 260 de la Capital, y la inscripción se realiza 30 minutos antes de cada actividad.

El coordinador Académico, Marcelo Juárez, explicó: "Durante el mes de febrero de 2025 renovamos la propuesta de talleres de verano destinados a la comunidad en general, tanto a niños como alumnos, abarcamos todos los niveles, desde inicial, primario, secundario y terciario, público en general. De esa manera, el área científico-tecnológica de CIIDEPT adecúa sus propuestas habituales a un público diverso, enfocándonos en la creatividad, en lo lúdico y en promover la alfabetización científico-tecnológica a temprana edad. Los esperamos de lunes a viernes, pueden seguirnos en redes sociales y poder ver nuestro cronograma de propuestas para este mes de febrero".

A su turno, Romina, mamá de una participante, comentó: "Esto me parece espectacular, es tan hermoso, mi hija salió fascinada ayer con el taller de la gelatina mágica. Hoy está aprendiéndolo en el taller de computación y está encantada. Me parece una alternativa hermosa para el verano, para que los chicos se diviertan y no estén en la casa aburriéndose".

Por último, la participante Senaida, dijo: "Estuve haciendo el caleidoscopio, fue muy lindo el taller y los profes son muy divertidos. Los talleres son todos lindos y me divertí mucho este año".