La encuesta fue realizada por Nexus Research y Data Intelligence

04/02/2025 - Sondeo

Seis de cada diez brasileños están a favor de regular las redes

Una encuesta nacional realizada por Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados muestra que el 60% de los brasileños están a favor de regular las redes sociales. Según la encuesta, divulgada ayer martes, el 29% de los entrevistados está en contra de la regulación; y el 12% no expresó ninguna opinión.

Sigue.

La encuesta entrevistó presencialmente a 2 mil personas, de 16 años o más, en los 27 estados de la Federación, entre el 10 y el 15 de enero. El margen de error es de 2 puntos porcentuales.

Según Nexus, del 60% que está a favor de la regulación, la mitad (o el 30% del total) consideró que sólo está a favor si la regulación no limita la libertad de expresión de las personas en el entorno digital; El 46% de ellos (equivalente al 28% de la población total) apoya la regulación incluso si, en algunos casos, limita la libertad de expresión; Los demás defendieron genéricamente la regulación, pero no supieron posicionarse frente al argumento de la libertad de expresión.

Responsabilidad de la red

La encuesta también muestra que el 61% de los brasileños estuvo de acuerdo en que la regulación es esencial para combatir la difusión de contenidos antidemocráticos, discursos de odio o contenidos racistas, sexistas y LGBTfóbicos publicados en Internet; El 29% dijo no estar de acuerdo; El 10% no expresó ninguna opinión.

Según la encuesta, el 78% dijo que cree que las plataformas deben ser más responsables de sus actividades de lo que lo son actualmente; El 14% no estuvo de acuerdo; y el 8% no expresó ninguna opinión. El 64% dijo que cree que la regulación es una forma importante de combatir la difusión de desinformación en las plataformas, mientras que el 25% piensa lo contrario y el 11% no expresó ninguna opinión.

Comprobación de información

La encuesta también muestra que, para el 73% de los brasileños, la verificación de datos realizada por algunas plataformas es importante para combatir las noticias falsas y el discurso de odio, frente al 19% que no está de acuerdo y el 9% que no expresó ninguna opinión.

Según la encuesta, el 65% sostuvo que el análisis de contenidos también debe ser realizado por el usuario para garantizar la libertad de expresión, mientras que el 25% sostuvo la opinión contraria; y el 11% no expresó ninguna opinión.

Fuente; Agencia Brasil