30/01/2025 - CFK

Cristina disparó contra Milei y afirmó que solo se dedica a "insultar, atacar y difamar"

“Decile al que te escribe los discursos (es evidente que no sos vos, porque hasta te equivocás cuando los leés) que tenga un poco más de imaginación y que amplíe el repertorio, porque esta vez te hizo pasar dos pueblos”, dijo la expresidenta en la red X.

La ex presidenta Cristina Kirchner afirmó ayer que el mensaje del presidente Javier Milei en Davos muestra que el discurso libertario es “pura sanata”, en cuanto al “respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo”, ya que el mandatario se dedicó a “insultar, atacar y difamar a mujeres y homosexuales”.

“El profesor Alberto Benegas Lynch (h) dice que: el libertarismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y bla bla bla”. Se ve que era pura sanata, porque en este Davos 2025 sólo te dedicaste a insultar, atacar y difamar a mujeres y homosexuales”, señaló.

La ex mandataria publicó en sus redes sociales un mensaje en primera persona y en duros términos hacia Milei: “Decile al que te escribe los discursos (es evidente que no sos vos, porque hasta te equivocás cuando los leés) que tenga un poco más de imaginación y que amplíe el repertorio, porque esta vez te hizo pasar dos pueblos”.

Dirigiéndose al mandatario le preguntó “¿No te parece que los argentinos ya tenemos demasiadas divisiones como para agregarle diferencias por el género o por las elecciones sexuales de cada uno?”.

“Si repetías el discurso de Davos 2024, donde pontificabas el libre mercado de transacciones voluntarias y la libre circulación de bienes y personas, sin ningún tipo de intervención estatal”, quedaba “offside con Trump, que le va a poner aranceles a todos los ‘héroes’ que no produzcan en Estados Unidos”.

Además, criticó el programa económico al afirmar “Aflojá un poco… que vas a necesitar resto para cuando se te acabe la nafta del dólar planchado, el carry trade, el ajuste eterno y la caída del consumo”.

“Los argentinos se den cuenta que el sacrificio que hacen sólo sirve para enriquecer a unos pocos y empobrecer a las grandes mayorías… Porque no tengas dudas que eso, más temprano que tarde, va a ocurrir”, vaticinó.

Finalmente manifestó: “Pedile a tu amigo Elon Musk que te presente a Scott Bessent, Secretario del Tesoro designado por Trump. Lo vas a necesitar si querés cerrar el nuevo acuerdo de endeudamiento con el FMI. Es un destacado financista internacional que, hasta el 2015, trabajó con George Soros. Seguro que para vos, Soros es un comunista… Aunque Forbes lo haya calificado como el donante más generoso del mundo”.

Y agregó: “P/D: Ah, casi me olvido! El Secretario del Tesoro está casado con otro señor que se llama John Freeman, ex Fiscal de Nueva York, y tienen dos hijos por gestación subrogada. Reitero: cambiá de ghost writer porque el que tenés, además de malo, es muy ignorante y después terminás como un cachivache cuando, además, no te hacés cargo de lo que decís”.

“P/2: Y por favor… DEJÁ QUE CADA UNO SEA FELIZ Y TENGA LA FAMILIA QUE QUIERA O PUEDA; porque nadie se mete con la tuya, ni te dice con quien tenés que dormir”, finalizó.