AMPLIAR Las movilizaciones contra las AFP rindieron sus frutos

30/01/2025 - Politica

Chile rompe el sistema jubilatorio de la era Pinochet

Después de 40 años de un sistema de capitalización individual impuesto en dictadura, el Congreso de Chile finalmente aprobó una reforma al sistema de pensiones que le incorporará cambios estructurales y que la sociedad chilena venía pidiendo desde hace varios años.

Con la inclusión de aspectos distributivos y un rol activo del Estado, el Gobierno de Gabriel Boric (izquierda) logró dar forma a un sistema mixto que fue celebrado por la mayoría de los partidos políticos de oposición y oficialistas, y del cual se restó en bloque la ultraderecha del Partido Republicano, que votó en contra del proyecto.

La reforma del sistema de pensiones fue una de las principales reivindicaciones que propiciaron las masivas marchas ciudadanas en Chile, tras el estallido social del 2019, y pasó a ser el principal objetivo político de Boric, tras los dos fallidos procesos constitucionales del 2022 y 2023.

"Esta reforma al sistema previsional es un logro histórico para Chile y un acto de justicia, respeto y profundo cariño por nuestra gente, que significará el mayor aumento en las pensiones desde su creación,", declaró anoche el presidente Gabriel Boric, al celebrar la histórica votación.

Y aunque habló ayer de que más allá de un triunfo del Gobierno, "es un triunfo de todos los chilenos y chilenas", para muchos analistas políticos esta reforma pasará hacer el principal legado político de su mandato, sobre todo considerando además que no cuenta con la mayoría en ninguna de las cámaras del Congreso.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, artífice del acuerdo político junto al ministro Hacienda, Mario Marcel, fue más allá: "Se aprobó, después de 43 años, una reforma previsional que le cambia la cara a lo que la dictadura hizo en 1981".

Cuando resta poco más de un año para el fin de su mandato, este logro político le permite al Gobierno de Boric enfrentar con renovadas energías un año electoral clave, cuando en noviembre se elija un nuevo Presidente de la República y un nuevo Parlamento.

Axel Callis, sociólogo y director de Tu Influyes, comentó en redes que "por fin apareció la buena política, la que es capaz de dar soluciones, tal vez no perfectas, a la vida de las personas".

En cambio, para el cientista político Mauricio Morales, la reforma afecta a la derecha: "El gabinete se paseó desnudo por el Congreso. Con un 30% construyó un legado y dejó a (la ministra) Jara como presidenciable. La derecha se va dividida, herida, confundida y en silencio. Oreja y rabo para Boric", señaló. La noticia de la reforma fue bien recibida por el mercado local: La Bolsa de Comercio de Santiago marcó un alza en el IPSA -el índice de las acciones de las grandes empresas- y se encaminaba a alcanzar un nuevo máximo histórico.

El Ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló hoy que su preocupación principal en los próximos meses va a ser implementar los trascendentales cambios. "Esto no es nada trivial. Los plazos que tenemos para implementar esta reforma son más cortos que los que hubo en la reforma del 2008, pese a que esta es más compleja. Hay que montar una institucionalidad, hay que estructurar el Seguro Social, que no se puede demorar, no se puede atrasar", remarcó.

Al respecto, el presidente Boric adelantó que a fines de septiembre se podrían ver los primeros beneficios de la reforma.

Advirtió que "no hay espacio para relajarse".

Añadió que "el Gobierno ya tiene su legado y la Ministra Jara es de lejos el mejor rostro a exhibir.

Chile Vamos se independiza de la ultra... a la espera de réditos electorales", sentenció el analista.

"Acá el trabajo no termina. Porque hay que implementarla bien, hay que ser meticuloso, cuidadoso, hacer reglamento", agregó el mandatario. ANSA