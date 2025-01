AMPLIAR Presentaron un estudio al gobierno

29/01/2025 - Inclusión

Brasil: Personas trans negras piden respeto y acceso a políticas públicas

Educación de calidad, respeto institucional y formación profesional se encuentran entre las principales demandas de los travestis y transexuales negros en Brasil, según el estudio inédito Travestilidades Negras: Movimiento Social, Activismo y Políticas Públicas , lanzado esta semana por el Foro Nacional de Travestis y Transexuales Negros y Negros (Fonatrans).

Según la encuesta, para el 32% de los encuestados, cuando se les pregunta qué puede hacer el Estado para mejorar la vida de las personas trans, la prioridad es la educación de calidad. En segundo lugar aparece el respeto a las instituciones, citado por el 17%, seguido de la formación profesional, el 16% , la garantía de permanencia en la escuela (9%), una cultura de acogida (8%), la empleabilidad (4%), la asistencia psicológica (2%). ), seguridad pública (2%) y garantía sanitaria (1%).

La investigación, en su totalidad, está disponible en línea en el sitio web de Fonatrans .

La encuesta se basó en 300 cuestionarios respondidos en línea por personas trans negras de todos los estados y del Distrito Federal.

Según la autora de la investigación, la investigadora del Fonatrans Jessyka Rodrigues, quien también es investigadora de la Fiocruz Piauí, la originalidad del estudio es su enfoque en la población trans negra. “No podemos construir políticas públicas sin brindar esta información sobre las personas trans, travestis y negras en Brasil. Históricamente hemos sido marginados y se ha borrado nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas en la sociedad”, argumenta. “Lo más importante de la investigación, que también estamos destacando, es la población negra que está en la investigación diciendo, mira, existimos”.

Los datos muestran que para muchas de estas personas las políticas públicas parecen lejanas. Para el 21% de los encuestados, las políticas dirigidas a las personas trans en Brasil necesitan mejoras urgentes, son poco accesibles (19%), poco efectivas (19%), no ofrecen un apoyo adecuado (15%) o son insuficientes (14%). ). Sólo el 7% dijo que estas políticas son buenas.

En cuanto al acceso a estas pólizas, el 40% afirmó nunca haber sido asistido por una póliza específica para personas trans, otro 49% tuvo acceso a la rectificación de nombre en la inscripción de nacimiento y el 3% tuvo acceso a la tarjeta social de nombre. Sólo el 2% asistió a una clínica trans.

Población trans negra

El estudio perfila el perfil de los travestis y transexuales negros y muestra que, en Brasil, todavía hay falta de acceso a derechos básicos, como educación, salud, vivienda, ocio, entre otros, y que esos derechos son reclamados por esta porción de la población, que también es diversa.

Los cuestionarios fueron respondidos por personas trans, travestis, negros no binarios (55,67%), morenos (42,89%) e indígenas (1,44%), sin discapacidad (92,97%) y con discapacidad (7,03%).

La mayoría dijo haber sufrido ya racismo y transfobia (70,14%), otro 24,12% ya había sufrido transfobia, que es el prejuicio y discriminación hacia las personas trans, y un 5,74%, racismo.

La mayoría de los entrevistados ya no estudia (61,74%) y ha completado la secundaria (35,65%). Otro 14,35% no completó la educación secundaria y un 5,22% ni siquiera completó la educación primaria. Entre los encuestados, el 9,57% tenía título de posgrado y el 8,26% tenía educación superior.

El principal motivo de abandono de estudios fueron las dificultades económicas (52,07%), seguido de la transfobia (28,79%).

En relación a la salud, el 20% no suele visitar las unidades de salud y señala como principal motivo la transfobia y el mal servicio como obstáculos para el acceso.

En cuanto al trabajo, menos de la mitad, el 45,83%, tiene algún empleo formal. Entre quienes se encuentran en el mercado informal, la prostitución ocupa el primer lugar, con un 15,2%. La mayor parte, el 41% del total, recibe menos de un salario mínimo mensual, lo que actualmente equivale a R$ 1.518.

En cuanto al acceso a programas sociales como Bolsa Familia, el programa de transferencia de ingresos del Gobierno Federal, un tercio, el 33%, está inscrito.

Aunque es un derecho garantizado y cualquier persona mayor de 18 años puede solicitar al Registro Civil de origen que adapte su partida de nacimiento o matrimonio a su identidad autopercibida, el estudio muestra que más de un tercio no lo hizo porque afirma que no tienen recursos (32%) ya sea porque no tuvieron tiempo o no quisieron (10%).

La investigación destaca que muchas personas quedaron fuera del cuestionario, especialmente los más vulnerables, a quienes el cuestionario aplicado en internet no llegó.

Recomendaciones

El estudio hace una serie de recomendaciones para garantizar la inclusión y los derechos de las personas trans negras en el país. Entre las medidas se encuentran la reserva de plazas en universidades públicas y empresas públicas y privadas; la garantía del registro civil gratuito en la rectificación de nombre y género; políticas para combatir la violencia y la discriminación y vivienda digna y segura.

La coordinadora nacional de salud y estatal de Río de Janeiro del Fonatrans, Thaylla Vargas, quien también es asistente en investigaciones clínicas del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Evandro Chagas da Fiocruz (INI-Fiocruz), destacó la importancia de contar con datos sobre las personas trans negras gente .

“Ahora podemos, con esta investigación, con estos datos, mostrar cuánto afecta esto a la población en términos de salud mental, cuestiones financieras y, especialmente, de vivienda”, explica. “La población trans está envejeciendo, los que no mueren logran envejecer y no tienen dónde vivir”, advierte.

El estudio fue lanzado el 27 de enero, en Brasilia, cuando fue presentado a los ministros de Igualdad Racial, Anielle Franco, y de Derechos Humanos y Ciudadanía, Macaé Evaristo.

En Río de Janeiro, el estudio será presentado el 7 de febrero, en el Museo de la Vida, de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Fuente: Agencia Brasil