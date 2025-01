AMPLIAR La caída es del 16% respecto a 2023

27/01/2025 - Estadísticas

El año pasado se disminuyó el número de personas trans y travestis en Brasil

En 2024, 122 personas trans y travestis fueron asesinadas en Brasil, cinco de las cuales eran defensoras de derechos humanos. Según la última edición del expediente de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (Antra), difundida ayer lunes, esta cifra es un 16% menor que en 2023, cuando se tuvo noticia de 145 asesinatos de personas en esas condiciones. identidades de género.

Pese a la caída, la asociación afirma que, aunque el resultado del año pasado también estuvo por debajo de la media de 125 asesinatos por año, obtenida de los registros de 2008 a 2024, la diferencia es pequeña y las cifras muy cercanas.

Una de las víctimas de 2024 que entra en la categoría de defensor de derechos humanos fue un concejal adjunto. Otro ya se había postulado para un cargo político.

Aún en relación a las características de las víctimas, Antra destaca que 117 (95,9%) de las víctimas ejecutadas eran travestis y mujeres trans/transexuales. Sólo cinco eran hombres trans y personas transmasculinas.

Antra recuerda que la identificación de los casos incluidos en la encuesta va paralela al seguimiento oficial, precisamente porque no cubre de manera satisfactoria los incidentes que involucran a víctimas LGBTQIA+. "El problema del subregistro es evidente. Cuando las noticias llegan a los periódicos, sería natural imaginar que estos casos serían registrados ante los órganos responsables, como comisarías, institutos médico-legales (IML) o secretarías de Seguridad Pública. Pero la realidad muestra todo lo contrario”, recuerda.

"Los datos sobre esta violencia simplemente no aparecen o son inconsistentes, como ya señaló el Foro Brasileño de Seguridad Pública, que critica la falta de información sobre las personas LGBTQIA+ y las grandes discrepancias entre las cifras oficiales y lo que vemos en las noticias. Aunque esto "El escenario viene mejorando en los últimos años, no hay datos desagregados sobre el asesinato de personas trans".

Aún a falta de datos oficiales calificados, Antra confirmó la existencia de al menos 1.179 asesinatos de personas trans, travestis, hombres trans, personas transmasculinas y personas no binarias. Los años con mayor concentración de casos fueron 2017, con 179, y 2020, con 175. Fue en 2017 que la organización comenzó a realizar una investigación detallada.

En cuanto al orden de los estados con peor escenario en 2024, São Paulo lidera, con 16 asesinatos. Minas Gerais ocupa el segundo lugar, con 12 hechos, y Ceará, el tercero, con un total de 11. "En los estados de Acre, Rio Grande do Norte y Roraima, no se encontraron registros de asesinatos en 2024. Además, se identificó un caso cuya ubicación no se pudo determinar. Llama la atención que al menos el 68% (83 casos) ocurrieron fuera de las capitales de los estados, en ciudades del interior”, agrega Antra.

En la lista que tiene en cuenta los registros acumulados por cada unidad federativa en el período de 2017 a 2024, São Paulo se mantiene en la cima, con 151 casos. Ceará, sin embargo, sube al segundo lugar, con 107 asesinatos, y Bahía ocupa el tercero, con 97.

El informe también sitúa a Brasil en relación con otros países. "Al observar el primer año en que la organización no gubernamental (ONG) Transgender Europe comenzó a organizar el ranking mundial en 2008, se habían reportado 58 asesinatos. El año 2024 mostró un aumento del 110% en relación a 2008, año en que presentó el menor número de casos reportados, pasando de 58 asesinatos en 2008 a 122 en 2024. Desde entonces, cada año, las cifras permanecerán arriba cuando observemos los datos del análisis inicial".

Fuente: Agencia Brasil