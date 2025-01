23/01/2025 - Jaldo

"No vamos a resignar los servicios que le estamos prestando a los tucumanos"

El gobernador, Osvaldo Jaldo, habló sobre la recaudación de los impuestos provinciales y los coparticipables, tema que había sido criticado por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

En esa línea, el jefe del Poder Ejecutivo provincial recordó que el Gobierno Nacional realizó reformas tributarias por las que “las provincias dejaron percibir algunos recursos coparticipables, viéndose perjudicadas como, por ejemplo, con la baja de la compensación al transporte, la quita del incentivo docente y de la conectividad”.

Se trata de “una cifra muy importante” que dejó de llegar a la provincia de Tucumán, indicó Jaldo. Sin embargo, la Provincia continúa sosteniendo los servicios esenciales: “Hoy los colectivos siguen andando, el servicio público se lo sigue prestando, los docentes han cumplido 187 días de clase, es decir, que hemos empezado en tiempo de forma el ciclo lectivo 2024; esto quiere decir que la provincia se hizo cargo de esos recursos que dejó de mandar la Nación”.

También, producto de las políticas macroeconómicas, añadió Jaldo, “no se ha generado una reactivación abajo del consumo, por lo que se dejan de percibir impuestos que son coparticipables, como el IVA, entonces se paga menos IVA, que es una facultad del Gobierno Nacional, por lo tanto, la provincia de Tucumán recibe menos por participación nacional”.

En ese marco, Jaldo plateó “hasta qué punto pueden resignar recursos las provincias en general (por la baja de impuestos locales) y en particular, Tucumán, y que no se nos resientan los servicios; esto es lo que estamos discutiendo con el Gobierno Nacional”. Y sostuvo: “Entre Nación y Provincia nos tenemos que poner de acuerdo, porque la salud, la educación y la seguridad en Tucumán no las paga ni las brinda el Gobierno de la Nación, las brinda el Gobierno de la Provincia”.

Por último, sostuvo que se mantiene el diálogo con el ministro Caputo y con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y concluyó: “Lo que nosotros no vamos a resignar son los servicios que le estamos prestando en todas las áreas a cada uno de los tucumanos”.

Representación en la Casa de Tucumán

Jaldo también se refirió a la renuncia del secretario de Estado, Sisto Terán, como representante oficial de la Provincia de Tucumán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Al llegar la renuncia del doctor Sisto Terán, inmediatamente quien quedó cargo es el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, hasta tanto decidamos qué vamos a hacer con los cargos”.