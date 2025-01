22/01/2025 - Colombia

"Hay un fracaso de la nación en la situación del Catatumbo": Petro ante arremetida del ELN

El presidente Gustavo Petro reconoció que el grupo armado pasó de ser “tan débil hace unos meses” a quedar “tan fuerte” en la actualidad.

ColombiaTras anunciar que se decretará estado de conmoción interior y de emergencia económica para atender la crisis humanitaria desatada en el Catatumbo, el presidente Gustavo Petro volvió a hablar sobre esta situación, reconociendo que se trata de un “fracaso de la nación”.

El mandatario aseguró que “ahora hay una serie de hechos pavorosos, diría yo. No tenemos aún toda la información. Hoy todavía tenemos mucho rumor y aún no tenemos los datos concretos. ¿Cuántas personas han muerto? Aún no se llega a muchos sitios. Este puede ser uno de los hechos más dramáticos de la historia contemporánea, desde los tiempos de la violencia liberal-conservadora”.

Durante su intervención, de hecho, el presidente hizo varios cuestionamientos a la falta de claridad en la información de lo que está pasando en esta región. “La situación del Catatumbo enseña. Uno aprende también de los fracasos, y allí hay un fracaso de la Nación. ¿Cómo el ELN se desplaza de Arauca a Norte de Santander? (…) Algún tipo de información debimos tener, y no la tuvimos. ¿Por dónde caminaron, anduvieron o se transportaron?”.

El presidente dijo que son varias las interrogantes que deja esta crisis. Entre ellas, el “¿por qué después de que eran tan débiles hace unos meses ahora salen siendo tan fuertes?” y también “¿cómo una organización puede saltar en fortaleza técnica militar tan rápidamente?“.