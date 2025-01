13/01/2025 - Cabral al IPV

"El 2025 es el año de la obra pública"

“A este gobernador no le temblará el pulso en tomar decisiones. O somos un equipo o no funciona", aseguró el Gobernador tras tomar juramento a nuevos funcionarios

Con el objetivo de renovar áreas del Estado provincial, el gobernador, Osvaldo Jaldo, puso en funciones esta mañana en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno a nuevos interventores, subinterventores y directores en áreas clave de la obra pública. “Estas decisiones no son menores, se trata de prestar servicios esenciales y poner en funcionamiento reparticiones que tienen que ver con la calidad de vida de nuestra gente”, aseguró el primer mandatario provincial.

Asumieron Víctor Hugo Cabral como interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu); Nicolás Viejo Bueno como interventor del Servicio Provincial del Agua Potable y Saneamiento (Sepapys) y Ricardo Guillermo Fiori Bimbi como subinterventor. Por último, Ángel Marcelo Cancellieri fue designado director de la Dirección Provincial del Agua (DPA).

En el acto estuvieron presentes el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, a cargo de la Vicegobernacion; la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; los ministros Marcelo Nazur (Obras y Servicios Públicos), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), Federico Masso (Desarrollo Social) y el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur.

En su discurso, el jefe del Poder Ejecutivo explicó que la “primera etapa” de su gobierno, de “reordenar la casa, la economía y las finanzas” está cumplida. Para este año que inicia “se viene una segunda etapa que va más allá del reordenamiento, ya que hoy los cambios que hacemos apuntan a un área específica que tiene que ver con la generación de puestos de trabajo, con la dinamizacióin de la economía, como es la obra pública”.

“A este gobernador no le temblará el pulso en tomar decisiones. O somos un equipo o no funciona. Hoy más que nunca tenemos que trabajar en equipo, no hay compartimentos estancos, en mí gobierno no hay quioscos de nadie y para nadie. Ese el compromiso de mi equipo. Haremos los cambios que tengamos que hacer y seguiremos dialogando con el gobierno nacional”, sentenció Jaldo.

En ese marco, remarcó que el Ipvdu “ha logrado cumplir el sueño del techo propio a muchos tucumanos y tucumanas, por eso entendemos que es una repartición que más que nunca tiene que estar activa, en la calle y seguir construyendo viviendas”.

En ese sentido, el Gobernador anunció que “el 2025 es el año de la obra pública en Tucumán, en el que vamos a generar puestos de trabajo para los compañeros de la Uocra, con recursos que vendrán de la Nación y de organismos internacionales”.

Asimismo, Jaldo pidió a los nuevos funcionarios “salir a terminar las casas que están empezadas para que, cuanto antes, se entreguen las llaves a muchos tucumanos y tucumanas que no tienen vivienda”. Además, indicó acelerar la elaboración de nuevos proyectos y fundamentalmente atender el megaproyecto habitacional, “uno de los más importantes de Argentina”, como es el Procrear II Tucumán, con 3000 viviendas “para la provincia que el Gobierno nacional había desfinanciado y del que el gobierno provincial se hizo cargo; así, 3000 familias tucumanas tendrán el techo propio”.

Tras la asunción de Cabral, el Gobernador agradeció la gestión de la exinterventora Nora Belloni y dijo: “Vamos a disponer de más recursos, de más compromiso de ejecución de viviendas por eso hemos elegido a un militante, a un profesional que se ha formado en el Ipvdu y que ha llegado a ocupar cargos en la provincia y a nivel nacional; conoce el funcionamiento del instituto y la necesidad de la gente, con la sensibilidad de un compañero como es el arquitecto Hugo Cabral”.

Sobre los cambios en el Sepapys, subrayó que el área es esencial para el interior profundo de la provincia, porque se encarga de la perforación de pozos para el abastecimiento de agua potable en comunas rurales, lugares a donde la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) no llega. “Cuando tenemos problemas en ese interior, llega el Sepapys inmediatamente por eso necesitamos tener este servicio activo, presente los 365 días del año”, sostuvo.

Lo mismo sucede con la DPA, aseguró Jaldo, que tiene el rol de prevenir inundaciones, llevar adelante los programas prelluvia, organizar los equipos para canalizar ríos y desagües , hacer defensas para pueblos y proteger a la gente cuando los ríos crecen.

Por último, pidió a los funcionarios estar “disponibles para la gente las 24 horas, los siete días de la semana, durante todo el año”, y cerró: “Estamos dinamizando la gestión del gobierno, esto es calidad de vida para la gente”.

A su turno, el ministro Nazur destacó: "La pauta que nos marca nuestro Gobernador es que el 2025 va a ser un año de obras muy importantes, trascendentales para la provincia de Tucumán, como lo es el aeropuerto, la doble terna de El Bracho a Villa Quinteros y también el acueducto de Vipos. Así que vamos a reactivar la obra pública, vamos a planificarla, agradecemos a los funcionarios que han aceptado este gran desafío".

El arquitecto Cabral informó que en su gestión "habrá un salto importante, cuantitativo y cualitativo en la cantidad de obras que se van a hacer en la provincia. Le voy a agregar toda mi experiencia para revitalizar un área que es importantísima en la producción de viviendas, en la posibilidad de que la gente pueda tener su casa, de generar trabajo y una reactivación también comercial y productiva", concluyó.