30/12/2024 - Deportes

São Silvestre es una carrera peculiar y desafiante, dicen los atletas de élite

Con crecimiento en el número de inscritos y también en la participación femenina, la tradicional Carrera Internacional São Silvestre llega este año a su 99ª edición. Realizado por primera vez el 31 de diciembre de 1925 y creado por el periodista Cásper Líbero, el evento sólo fue interrumpido en 2020 a causa de la pandemia del nuevo coronavirus.

Ahora, en 2024, se espera que más de 37.500 personas participen en la carrera, en representación de 40 países. De este total, 14.625 son mujeres, un aumento del 2% respecto al año anterior.

Entre los inscritos se encuentra Kleidiane Barbosa Jardim, que el año pasado quedó en séptimo lugar y que este año busca el podio. “Mi expectativa es estar mejor que en 2024”, dijo durante una conferencia de prensa esta mañana (30) en un hotel de la capital de São Paulo.

En la élite femenina la acompañarán otras brasileñas como Nubia de Oliveira Silva, campeona de Asics Golden Run SP, y Mirela Saturnino de Andrade, ganadora del campeonato sudamericano de maratón en 2017.

Ganar la carrera, sin embargo, será un gran desafío para los brasileños. Desde 2006, con Lucélia Peres, el país no sube a lo más alto del podio. Pero siguen siendo optimistas.

“Llegué aquí con muchas expectativas, hice una gran preparación y vamos a buscar [la victoria]. Realmente creo que es posible. El podio es posible, es posible ser el mejor brasileño. Y lucharé con todas mis fuerzas”, promete Nubia.

Los principales competidores de estos brasileños son los kenianos. En las últimas 15 ediciones ha ganado 12 veces. Este año, los principales nombres kenianos en São Silvestre son las atletas Agnes Keino, Cynthia Chemweno, Salome Chepchumba, Vivian Kemboi y Viola Kosgei. “Espero hacerlo bien. Estoy preparada y me imagino que todo saldrá bien”, dijo Cynthia, en conferencia de prensa. “Estoy fuerte y espero hacerlo lo mejor posible”, añadió Agnès.

Falta de incentivo

Para los atletas brasileños, esta ausencia en el podio más alto de la principal carrera callejera del país se explica por la falta de incentivos. “Necesitamos atraer más público femenino a los concursos y animarles más”, afirma Kleidiane.

“Este tema de los incentivos es muy importante. Vemos que la gente se apega al tema del dinero. '¿Por qué estás haciendo esto? ¿Cuanto estas ganando? ¿Vas a ganar algo con esto? Pero hay que tener en cuenta que, cuando nacemos para hacer algo, tenemos talento, hay que potenciarlo”, explica el deportista.

Mirela sabe que, para las mujeres, las dificultades son mayores. Pero destaca el deporte como una gran herramienta de transformación. “Quien sabe de dónde vengo sabe en qué me he convertido hoy a través del deporte. Fue el deporte lo que me salvó. Utilicé el deporte como terapia”, revela.

Y agrega: “Por mi experiencia de vida, fue muy difícil para mí porque era una niña que vivía en una comunidad humilde y donde no tenía mucha ayuda. La gente sólo pregunta qué ganas, pero no saben cuánto te gusta [la carrera]. No es sólo por la medalla, sino por el dinero. Pero para ganar en la vida”.

Como mujer y deportista, Nubia es consciente de que muchas personas pueden inspirarse en sus historias para transformarse a través del deporte. “Todas las mujeres pueden llegar a donde hemos llegado nosotras. Sólo necesitas creer. Es posible que quieran ser atletas profesionales o correr para mejorar su vida y su salud mental. No importa. Estoy seguro de que una mujer puede llegar a donde quiera. Y su lugar es donde ella quiera”, recomienda.

Elite masculina

En las últimas décadas, la carrera ha estado dominada por los africanos. Desde su debut en 1992, Kenia suma 18 victorias en femenino y 17 en masculino, siendo la nación más exitosa en la era internacional del São Silvestre. Sin embargo, Etiopía y Uganda entraron en esta pelea y, en categoría masculina, ganaron seis de las últimas diez ediciones.

La última vez que Brasil venció al São Silvestre en la competición masculina fue en 2010, con victoria de Marilson Gomes dos Santos. Ahora, para lograr esa hazaña en 2024, Brasil apuesta por deportistas como Fabio de Jesús Correia, que consiguió su segundo título en la Volta da Pampulha, en Belo Horizonte; Ederson Vilela, bicampeón del Maratón de Curitiba; y Johnatas de Oliveira Cruz, brasileño mejor clasificado en la carrera de 2024, con el sexto puesto.

Sus expectativas son altas para este año. “Tuve un muy buen año, especialmente en carreras de mayor distancia, como el maratón. Fui bicampeón del Maratón de Curitiba, fui el mejor brasileño clasificado en el Maratón de Río y en el Maratón de São Paulo. Y llego aquí con mi mejor preparación. Muy concentrado y, por supuesto, esperemos que mañana, día 31, tenga un día bendito y pueda hacer lo mejor para mí y también para Brasil”, sostiene Ederson.

Confianza y preparación

“Tengo confianza en hacer una buena carrera. Busquemos a alguien que conozca un buen puesto”, dijo Fábio. “Estoy en mi mejor preparación, en mi mejor fase. Intentaremos poner esto en práctica este año e intentar hacer una buena carrera”, dice Johnatas.

Para ellos, la carrera de São Silvestre es bastante peculiar. “Es la quinta vez que participo y São Silvestre es una carrera muy desafiante. Empieza muy rápido y, al final, es la subida la que decide [el podio]”, observa Fábio.

“Baja mucho [el descenso de la región del Estadio Pacaembu] y luego está ese nivel donde fluctuará un poco y luego está la parte final [la subida del Brigadeiro Luiz Antonio], que sube mucho. Entonces, prepararse para São Silvestre requiere estas tres fases. Tienes que entrenar mucho cuesta abajo, también mantener el ritmo a mitad de carrera y luego también requerirá mucha fuerza, que es la parte final de la carrera. Pero creo que estamos bien preparados”, observa Johnatas.

Aunque preparados, los atletas criticaron el hecho de que en Brasil no existe una cultura de entrenamiento en grupo, como ocurre en otros países. “Hoy en día uno entrena de un lado, el otro entrena del otro lado y no hay unidad. Esto ayudaría mucho esta unión de deportistas, porque los deportistas extranjeros entrenan en grupos, entrenan juntos”, sostiene Fábio.

“Los brasileños tienen que empezar a adoptar esta cultura, por ejemplo, corriendo allí, del primer al décimo kilómetro, ayudándose unos a otros. Porque para nosotros es más fácil ganar, porque somos más que ellos. Pero también entendemos que acaban destacando su preparación y nivel técnico porque el trabajo en grupo marca la diferencia”, garantiza Johnatas.

¿Cómo será la prueba?

El horario de la carrera São Silvestre comenzará a las 07h25, con la salida de la categoría Silla de Ruedas. Luego, a las 7:40 horas, será el turno de la élite femenina. A las 8:05 horas, los corredores élite masculinos, Pelotón C, Sillas de Ruedas con Guía y Pelotón General, acceden a la pista que, por primera vez, contará con una salida por olas.

Desde 1991, la ruta São Silvestre tiene una longitud de 15 km. Con pequeños ajustes a lo largo de este tiempo, la ruta pasa actualmente por atractivos turísticos de São Paulo, comenzando en la Avenida Paulista, número 2084, y llegando frente al edificio de la Fundación Cásper Líbero, también en la Avenida Paulista, 900.

Fuente: Agencia Brasil