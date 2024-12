AMPLIAR Otro mensaje del Papa Francisco contra la guerra

25/12/2024 - Navidad

En su mensaje Urbe et Orbi, el Papa exige: "¡Que callen las armas!"

El Papa Francisco pidió en el tradicional mensaje Urbe et Orbi que callen las armas en conflictos que laceran el mundo, como los de Gaza y Ucrania, y que se alcance rápidamente la concordia social en países como Venezuela, Nicaragua y Colombia.

Sigue.

"¡Que callen las armas en la atormentada Ucrania! Que haya audacia para abrir la puerta a negociaciones y gestos de diálogo y encuentro, para llegar a una paz justa y duradera", dijo Francisco y subrayó que el Jubileo "debe ser un tiempo propicio para reconciliarse con los enemigos y detener las guerras".

"¡Hermanos y hermanas, no tengan miedo! La puerta está abierta, ¡la puerta está abierta de par en par! No hace falta llamar, vengan, reconciliémonos con Dios, y entonces nos reconciliaremos con nosotros mismos y podremos reconciliarnos entre nosotros, incluso con nuestros enemigos", sostuvo.

Francisco subrayó que "la misericordia de Dios lo puede todo, desata todo nudo, derriba todo muro de división, la misericordia de Dios disuelve el odio y el espíritu de venganza.

Vengan, Jesús es la Puerta de la Paz".



"En esta Navidad, inicio del Año Jubilar, invito a cada persona, a cada pueblo y nación a tener el valor de atravesar la Puerta, de hacerse peregrinos de la esperanza, de acallar las armas y superar las divisiones".

Francisco dirigió en particular su pensamiento al continente africano, atrapado entre emergencias sanitarias y conflictos. "Que el nacimiento del Salvador traiga un tiempo de esperanza a las familias de miles de niños que mueren por una epidemia de sarampión en la República Democrática del Congo, así como a las poblaciones del este de ese país y a las de Burkina Faso, Malí, Níger y Mozambique", dijo. "La crisis humanitaria que les afecta está causada principalmente por los conflictos armados y la plaga del terrorismo, y se ve agravada por los efectos devastadores del cambio climático -subrayó el Pontífice-, que provocan la pérdida de vidas humanas y el desplazamiento de millones de personas".

"Pienso también en las poblaciones de los países del Cuerno de África, para quienes imploro los dones de la paz, la concordia y la fraternidad", agregó.

Francisco pide también "el compromiso de la comunidad internacional para facilitar el acceso a la ayuda humanitaria a la población civil de Sudán e iniciar nuevas negociaciones para un alto el fuego". A continuación, el Papa Francisco vuelve a centrar la atención en un conflicto olvidado por Occidente, el de Myanmar. "Que el anuncio de la Navidad traiga consuelo a los habitantes de Myanmar, que, a causa de los continuos enfrentamientos armados, sufren mucho y se ven obligados a huir de sus casas". En su examen del sufrimiento de los numerosos pueblos del planeta, el Papa habla también del continente americano y pide que "se encuentren cuanto antes soluciones eficaces en la verdad y en la justicia, para promover la concordia social, en particular en Haití, Venezuela, Colombia y Nicaragua, y que se trabaje, especialmente en este Año Jubilar, para construir el bien común y redescubrir la dignidad de cada persona, superando las divisiones políticas".

El Papa pide la paz para Tierra Santa: "¡Que callen las armas en Medio Oriente! Con la mirada fija en la cuna de Belén, dirijo mi pensamiento a las comunidades cristianas de Israel y Palestina, en particular a la querida comunidad de Gaza, donde la situación humanitaria es muy grave. Cesen el fuego, liberen a los rehenes y ayuden a la población agotada por el hambre y la guerra". "También estoy cerca de la comunidad cristiana del Líbano, especialmente en el sur, y de la de Siria, en este momento tan delicado. Que se abran las puertas del diálogo y de la paz en toda la región, desgarrada por los conflictos. Y también quiero recordar aquí al pueblo libio, animándole a buscar soluciones que permitan la reconciliación nacional", destaco. "Que el Jubileo sea una oportunidad para derribar todos los muros de separación: los ideológicos, que tan a menudo marcan la vida política, y también los físicos", añadió el Pontífice en su mensaje Urbi et Orbi. Su pensamiento se dirigió en particular a la "división que afecta a la isla de Chipre desde hace cincuenta años y que ha lacerado su tejido humano y social. Espero que pueda alcanzarse una solución compartida, que ponga fin a la división con pleno respeto de los derechos y la dignidad de todas las comunidades chipriotas". Y también volvió a pedir por la situación de los países en desarrollo endeudados. "Que el Jubileo sea una ocasión para perdonar las deudas, especialmente las que pesan sobre los países más pobres", afirmó.

"Entrar por la Puerta -continuó el Pontífice- requiere el sacrificio de dar un paso, requiere dejar atrás disputas y divisiones, abandonarse a los brazos abiertos del Niño que es el Príncipe de la Paz", destacó.

Dios "nos espera en el umbral. Nos espera a cada uno de nosotros, especialmente a los más frágiles: espera a los niños, a todos los niños que sufren la guerra y el hambre; espera a los ancianos, a nosotros los ancianos, a menudo obligados a vivir en condiciones de soledad y abandono; espera a los que han perdido su casa o huyen de su tierra, en un intento de encontrar un refugio seguro; espera a los que han perdido o no encuentran trabajo; espera a los presos que, a pesar de todo, siguen siendo hijos de Dios; espera a los perseguidos por su fe, que son muchos". "Toda vida es sagrada", concluyó el Papa Francisco. ANSA