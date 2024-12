AMPLIAR Girvau entregó al Gobernador una réplica del sable corvo del General San Martín, por su apoyo constante a la fuerza policial.

23/12/2024 - Política

Jaldo reclamó endurecer penas para delincuentes reincidentes

El Gobernador se reunió con la Plana Mayor de la Policía para dialogar sobre temas clave relacionados con la seguridad en la provincia, como la muerte de un efectivo, los operativos desplegados y los preparativos para las celebraciones de fin de año. Además, recibió un reconocimiento.

El Gobernador Osvaldo Jaldo se reunió ayer con el Jefe de Policía, Joaquín Girvau, el subjefe Roque Iñigo y el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa y miembros de la Plana Mayor. Durante el encuentro, abordaron temas relacionados con la muerte de un policía, los operativos desplegados en la provincia y los preparativos para las festividades de fin de año.

El crimen del policía en Alderetes fue uno de los puntos centrales del diálogo. Jaldo lamentó profundamente el hecho y apuntó contra la permisividad judicial que permitió que uno de los asesinos estuviera fuera de prisión pese a tener antecedentes. “Lamentablemente, fue asesinado por dos personas con antecedentes: uno de ellos tenía pulseras, es decir, permiso extramuro. Eso nos da mucha bronca porque el que es condenado tiene que estar detrás de los muros, no afuera de ellos”, manifestó el Primer Mandatario.

El Gobernador explicó que ha dialogado sobre este tema no solo con la Plana Mayor de la Policía, sino también con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, a quien le planteó la necesidad de revisar las medidas que permiten que delincuentes condenados vuelvan a las calles. “Tenemos que ver de qué forma y con qué medidas aseguramos que aquellos que delinquen no salgan de la cárcel. Porque en el minuto que están sueltos, cometen un homicidio. Una persona condenada tenía que estar dentro de las rejas y no fuera, y ahí hubiéramos evitado un homicidio, en realidad dos, porque también perdió la vida un delincuente”, sostuvo.

El mandatario provincial enfatizó en la necesidad de endurecer las políticas penales mediante la reforma del Código Procesal Penal: “Aquel que delinque, que incumple la ley, tiene que estar en preventiva hasta que lo juzguen. El Código Procesal da la facultad a jueces y fiscales para que los encierren desde el primer momento que la Policía los atrapa. Y cuando sean juzgados, tenemos alternativas donde alojarlos, como Benjamín Paz, Villa Urquiza, Delfín Gallo o la Banda del Río Salí”.

Jaldo también advirtió que el Gobierno Provincial no dudará en tomar medidas más drásticas si los internos reinciden o generan problemas dentro de los penales: “Los delincuentes que sean reincidentes o tengan mal comportamiento en las cárceles serán trasladados a otras provincias. Tenemos convenios con el Ministerio de Seguridad de la Nación para enviarlos a Capital Federal, Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz o Tierra del Fuego. No vamos a permitir disturbios ni dentro ni fuera de las cárceles. El que avisa no traiciona”.

Respuesta a las protestas de familiares de presos

El Gobernador también respondió de manera contundente a las recientes protestas de madres de presos en el penal de Benjamín Paz, quienes denunciaron condiciones precarias para los internos. “Todo eso es falso. A estas mujeres les digo: ¿cómo no cuidaron a sus hijos, maridos o parientes antes de que cometieran delitos o homicidios? Porque los que están en Benjamín Paz han cometido delitos”, afirmó.

Jaldo destacó que Benjamín Paz es un penal con tecnología moderna y condiciones óptimas: “Hoy los presos están mejor que en las comisarías. Tienen todos los servicios, cuatro comidas al día, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y no pagan un peso; están comiendo gracias al impuesto de los tucumanos. Así que que no mientan”.

El mandatario también advirtió a los familiares: “Si no se adecuan a las condiciones carcelarias que estamos poniendo, vamos a trasladar a sus seres queridos a otras provincias. No nos va a temblar el pulso. Queremos orden en la provincia y no permitiremos disturbios”.

Operativos de fin de año

En relación a los operativos de fin de año, el Jefe de Policía detalló que se realizarán controles estrictos para prevenir accidentes y garantizar la tranquilidad de la población.

“Habrá muchos controles de alcoholemia en la madrugada del 25. Recomendamos que quien toma alcohol no maneje, porque ahí comienzan los siniestros viales. Queremos que la ciudadanía pase unas felices fiestas con tranquilidad. La Policía estará activa esa noche y en la madrugada para prevenir excesos y garantizar la seguridad”, afirmó.

Reconocimiento al Gobernador

En el marco de la reunión, Girvau entregó al Gobernador una réplica del sable corvo del General San Martín, símbolo de liderazgo y libertad, en reconocimiento a su apoyo constante a la fuerza policial.

“El Gobernador se lo merece, es una persona que le está dando mucho a la Policía. Entendió muchas cuestiones de seguridad, de estadística, y creo que es un buen regalo”, expresó Girvau.