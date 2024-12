AMPLIAR El almuerzo reunió a 38 miembros del primer nivel del gobierno federal

20/12/2024 - Gobierno

Lula realizó la última reunión del año con todos los ministros

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva reunió a sus 38 ministros para un almuerzo de celebración, ayer viernes, en el Palacio de Alvorada. La reunión, que comenzó alrededor de las 13.00 horas, duró unas dos horas. No hubo comunicado de prensa. Esta fue la última reunión ministerial del año, un día después de que Lula regresara a Brasilia, luego de someterse a procedimientos sanitarios en São Paulo.

Sigue.

Se espera que el presidente pase las festividades de fin de año en la capital federal. El equipo médico le dio el alta a Lula para que pueda realizar sus actividades con normalidad , con la recomendación de no realizar ejercicio físico. Después de un accidente doméstico el 19 de octubre, en el que se golpeó la cabeza, Lula necesitó drenar un hematoma en la región entre el hueso del cráneo y el cerebro. La cirugía se realizó el 10 de diciembre, seguida de otro procedimiento para reducir el riesgo de que se formen nuevos hematomas.

"Me puse un sombrero para que ustedes no vean el apósito", había dicho a periodistas antes de su alta. "Soy un tipo teóricamente bonito, pero mi cabeza me está dejando un poco feo".

Según Roberto Kalil, médico de Lula, el presidente pudo haberse enfrentado a "lo peor".

La reunión con los ministros ocurrió el mismo día en que el Congreso aprobó un ajuste del gasto público para 2025 y 2026 promovido por el gobierno.

El ministro de Economía, Fernando Haddad, había proyectado un ahorro de 70.000 millones de reales, unos 12.000 millones de dólares.

Pero cambios introducidos por el Congreso reducirán el ajuste en cerca de mil millones de reales, según Haddad.

Las medidas de recorte llegan en medio de tensiones por la depreciación de la moneda brasileña, el real, y de dudas de los mercados sobre la responsabilidad fiscal del gobierno.

El dólar cerró el jueves a 6,12 reales, tras haber alcanzado récords históricos en los últimos días.

Lula dijo el viernes que está "más convencido que nunca" sobre defender "la estabilidad económica y el combate a la inflación", en un video en el que presentó al nuevo presidente del Banco Central (BC), Gabriel Galípolo.

El mandatario prometió "verdadera autonomía" a Galípolo, luego de haber cuestionado días atrás una decisión del BC que subió la tasa de interés de referencia al 12,25%.

El BC busca contener la inflación, cuya cifra interanual llegó a 4,87% en noviembre, encima del 4,5% establecido por las autoridades como máximo nivel tolerable.

Fuentes: Agencia Brasil y AFP