El juicio debería reanudarse a partir de febrero de 2025.

18/12/2024

Justicia brasileña pospone decisión sobre responsabilizar a las redes por los contenidos

El Supremo Tribunal Federal (STF) pospuso hasta el próximo año la decisión final sobre la responsabilidad de las redes sociales por contenidos ilegales publicados por los usuarios.

El proceso se reanudó ayer miércoles, con el voto del presidente del Tribunal, Luís Roberto Barroso, pero fue suspendido poco después a petición del ministro André Mendonça.

Debido al período de receso en el STF, que comienza el 20 de diciembre, el juicio deberá reanudarse a partir de febrero de 2025.

Barroso votó a favor de responsabilizar parcialmente a las plataformas. Para el ministro, las redes deben eliminar publicaciones con contenidos que involucren pornografía infantil, suicidio, trata de personas, terrorismo y ataques a la democracia. Según la propuesta, la medida deberá tomarse luego de que los involucrados notifiquen a las empresas.

Sin embargo, según entiende Barroso, la supresión de puestos que contengan infracciones y crímenes contra el honor de los ciudadanos sólo puede producirse tras una decisión judicial, es decir, como ocurre actualmente. La ministra tampoco se adhirió a la propuesta en votaciones anteriores de que las redes sociales realicen un seguimiento previo de los mensajes considerados ilegales.

"Entiendo que los delitos contra el honor dependen de una orden judicial de expulsión, no creo responsabilidad objetiva, sustituyo la idea de seguimiento activo por el deber de diligencia y no incluyo ninguna obligación adicional para los mercados", afirmó Barroso .

El presidente también defendió la regulación de las redes sociales para frenar la desinformación.

"Hay desinformación sobre alguien que dice que el queroseno es bueno para el Covid o el intento de crear un ambiente de golpe de Estado convenciendo a la población de que hubo un fraude inexistente en el proceso electoral. No es una persona que tenga la opinión que quiere sobre las urnas La persona tiene todo el derecho a decir que prefiere el voto en papel, pero no tiene derecho a decir tengo pruebas de fraude, si no hay pruebas de fraude, sobre todo tratar de viralizarlo. desacreditar a las instituciones”, añadió.

En sesiones anteriores, los ministros Dias Toffoli y Luiz Fux también votaron a favor de responsabilizar a las plataformas. Según los ministros, las plataformas deben eliminar, previa notificación extrajudicial, contenidos considerados ilegales, como mensajes que atacan la democracia, incitan a la violencia, el racismo, entre otros.

La Corte Suprema juzga la constitucionalidad del artículo 19 del Marco Civil da Internet (Ley 12.965/2014), norma que estableció los derechos y deberes para el uso de internet en Brasil.

Según el artículo 19, "para garantizar la libertad de expresión y evitar la censura", las plataformas sólo pueden ser consideradas responsables de las publicaciones de sus usuarios si, tras una orden judicial, no toman medidas para eliminar el contenido.

En las primeras sesiones del juicio, celebradas el mes pasado, representantes de las redes sociales defendieron el mantenimiento de la responsabilidad sólo tras el incumplimiento de una decisión judicial, como ocurre actualmente. Las redes sociales sostuvieron que ya eliminan contenidos ilegales de forma extrajudicial y que cualquier seguimiento previo constituiría censura.

Entender

El pleno del STF juzga dos casos que discuten la constitucionalidad del artículo 19 del Marco Civil da Internet.

En la acción informada por el ministro Dias Toffoli, el tribunal juzga la validez de la norma que exige una orden judicial previa para responsabilizar a los proveedores por actos ilegales. El caso se refiere a un recurso de Facebook para anular una decisión judicial que condenaba a la plataforma por daño moral por crear un perfil falso de un usuario.

En el caso denunciado por el ministro Luiz Fux, el STF discute si una empresa que aloja un sitio web debe monitorear los contenidos ofensivos y eliminarlos del aire sin intervención judicial. La apelación fue presentada por Google.

Fuente: Agencia Brasil