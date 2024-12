AMPLIAR Castañas de exportación bolivianas

15/12/2024 - Economía

Bolivia exporta castaña por $us 146 millones

Bolivia se consolidó como el primer exportador mundial de castaña al haber comercializado entre enero y octubre un valor de $us 146 millones, superando en 26% lo logrado en 2023, informó el Viceministerio de Comercio Exterior e Integración.

Sigue.

“Este superalimento llegó a 34 países, destacando en orden de importancia: Países Bajos, concentrando el 30% del total, seguido por Estados Unidos con el 23%, Reino Unido con el 12%, Alemania con 9% y China con 4%”, detalla un reporte institucional.

La castaña boliviana, conocida en el ámbito comercial como Nuez de Brasil, reportó $us 115 millones en 2023 con una exportación del 49% del total, seguido por Alemania, país reexportador con el 15% ($us 36 millones), Perú con el 12% ($us 29 millones) y Brasil con el 8% ($us 18 millones).

Beni y Pando son las principales regiones exportadoras de castaña, con el 76% y 22% respectivamente.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Viceministerio de Comercio Exterior e Integración, continuará con su política de fomento a las exportaciones, gestionando nuevos mercados para este y otros productos bolivianos”, se destacó. ABI