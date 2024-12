AMPLIAR El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Hospital Sirio Libanés. EFE/Sebastião Moreira

15/12/2024 - Salud

Tras recibir el alta hospitalaria, Lula dice que está tranquilo y se cuidará solo

Con un sombrero en la cabeza y saludando al público y a la prensa que esperaba afuera, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva salió del Hospital Sírio-Libanês, en la capital de São Paulo, a las 12:22 de este domingo (15), donde Estaba hospitalizado desde el pasado martes y viernes (10). Del hospital, Lula se dirigió a su residencia ubicada en Alto de Pinheiros, en São Paulo, donde deberá permanecer al menos hasta el próximo jueves para recuperarse.

Poco antes de salir del hospital, Lula apareció por sorpresa, acompañado de la primera dama, Janja da Silva, en la rueda de prensa donde los médicos informaron sobre su alta hospitalaria. Abrazó a los médicos, posó para fotos y agradeció a Dios y a todo el equipo médico que lo acompañó en el hospital.

“Esto no es una entrevista, es sólo una sesión de agradecimiento”, dijo Lula al inicio de su discurso, que duró unos 15 minutos. “Dios fue muy generoso al cuidarme cuando me caí en el baño”, dijo Lula.

Caer

El presidente habló de la caída, que le provocó un hematoma en la cabeza. Lula enfatizó que eso no sucedió cuando se cortó la uña del pie en el baño, como se informó ampliamente.

“Me propuse explicar por altavoz que no me estaba cortando la uña del pie. Me estaba cortando la uña y estaba sentado. Ya me había cortado la uña, ya me había limado la uña y cuando fui a guardar el maletín, en lugar de levantarme y abrir la mesa, intenté alejar mi trasero del banco. El banco era redondo, se acababa y mi trasero no se levantaba y me caía. Y me golpeé la cabeza con el jacuzzi, ya sabes, y hubo bastante daño. Y gracias a este grupo de médicos que están aquí, me recuperé nuevamente”, dijo Lula.

Tras la caída y los exámenes iniciales, el presidente pensó que estaba “completamente curado” y ya podía realizar sus actividades diarias con normalidad. "Pensé que podía hacer de todo: comencé a hacer cinta nuevamente, a hacer pesas. Viajé a Río de Janeiro, participé en el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, ya que era una cuestión de honor hacer el acuerdo. Regresé a Brasil con calma".

Días antes de la emergencia

El presidente informó qué síntomas sintió antes de ser internado para ser operado de emergencia para drenar el hematoma en su cabeza, aún producto de la caída en el baño.

"Fui a un homenaje a Janja el viernes y estaba bien. Lo pasé bien el sábado. El domingo ya sentía dolor de cabeza y los médicos me habían advertido que cualquier problema con dolor de cabeza tendría que informar". ellos pensé que no tenía dolor de cabeza porque me bañaba en la piscina y tomaba sol y pensé que era un problema por el sol”.

Sin embargo, al día siguiente se despertó sintiéndose mal. “El lunes me desperté sintiendo algunas cosas extrañas. Mientras caminaba, el dolor de cabeza continuaba, pero todavía pensaba que era por el sol. Cuando ya era tarde, llamé a la doctora a mi consultorio y le dije que estaba sintiendo algunas cosas extrañas. Sentía mis pasos más lentos, tenía los ojos rojos, tenía mucho sueño”.

Cirugía

Fue entonces cuando el presidente se sometió a una batería de pruebas en el Hospital Sírio-Libanês, todavía en Brasilia, que detectaron, según el propio Lula, “un aumento en la cantidad de líquidos en mi cabeza”. Fue entonces cuando el presidente acabó siendo trasladado a la unidad hospitalaria de São Paulo, el martes por la mañana, para ser operado de urgencia.

“Y cuando llegamos aquí, ni siquiera sé cuánto tiempo le tomó hacer la cirugía, que fue abrirle la cabeza y quitarle el líquido”, dijo Lula.

Sólo después de la cirugía afirmó haber tomado conciencia de la gravedad de su estado.“Solo me di cuenta de lo grave que era después de completar la cirugía. Pero estoy tranquilo, me siento bien”, añadió.

Lula dijo que todavía siente un pequeño dolor en la cabeza. “Me trataron aquí [en el hospital] con mucho cuidado, a pesar del dolor que siento en la cabeza. Me puse un gorro para que no se vea el vendaje que acaba de hacer el doctor Marco. No quiero que lo vean, porque soy un chico teóricamente guapo, pero la cabeza me está poniendo un poco feo”, bromeó el presidente.

Emoción

Emocionado, Lula dijo que ahora “es seguro que está curado”, pero que tendrá que cuidarse, sin poder hacer ejercicio físico intenso.

“Necesito estar al menos 60 días, más o menos tranquilo, pero puedo volver a trabajar. Me quedaré en casa hasta el jueves aquí en São Paulo, me haré la última tomografía y luego volveré a trabajar. Tengo una reunión ministerial que hacer antes de fin de año, tengo que decidir sobre la Navidad con los recolectores de materiales reciclados aquí que hago todos los años en São Paulo. No voy a ir a la playa, voy a pasar Navidad en casa, voy a pasar Año Nuevo en casa y voy a intentar obedecer, con respeto y educación, a los médicos. Soy muy disciplinado”, dijo el presidente a los periodistas.

Durante su discurso ante la prensa, Lula también dijo: “Nunca pensé que iba a morir, pero tengo miedo. Entonces necesito cuidarme y sé cuidarme muy bien”, bromeó que pretende vivir hasta los 120 años. “Sabes que reclamo el derecho a vivir hasta los 120 años y creo que tengo derecho a reclamar que soy yo”.

Vuelve con tranquilidad

“Vuelvo muy tranquilo. Tengo mucho trabajo por hacer", afirmó.

"Tengo un compromiso con este país y con el pueblo brasileño, y quiero dejar la Presidencia de la República, como la dejé en 2010, con la frente en alto, consciente de que este país será mucho mejor", concluyó Lula.

Alta hospitalaria

Ayer por la mañana Lula fue dado de alta del hospital. Sin embargo, los médicos advirtieron que no se trata de un alta médica, ya que el presidente aún seguirá bajo seguimiento. “Tiene el alta hospitalaria, no el alta médica”, explicó el cardiólogo Roberto Kalil Filho. Por lo tanto, dijo el médico, el presidente deberá permanecer en la capital paulista unos días más para seguimiento. El próximo jueves (19), Lula será sometido a pruebas en el hospital, incluida una tomografía de control.

El presidente no podrá hacer ejercicio en los próximos días, pero podrá volver a trabajar, dentro del protocolo médico. “Se quedará en São Paulo, en su residencia aquí. Puede hablar e incluso realizar envíos desde su casa, pero en São Paulo. El jueves será reevaluado con una tomografía computarizada y si todo está bien podrá viajar a Brasilia”, dijo el médico.

Lula está autorizado a viajar en avión, siempre que sean viajes cortos. Los internacionales, por ahora, están suspendidos.

Fuente: Agencia Brasil