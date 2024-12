AMPLIAR Bloque del puente ayer

10/12/2024 - Economía

Bloquean indefinidamente paso en el Puente Internacional La Quiaca - Villazón

Ante el incumplimiento del compromiso asumido por el gobernador del departamento de Potosí, Marco Antonio Copa, con la población de Villazón (Potosí), se determinó tomar y bloquear el Puente Internacional entre Bolivia y Argentina de manera indefinida, hasta que resuelvan sus demandas.

“Estamos haciendo la toma del puente internacional, que es el paso fronterizo aquí en Villazón. Por la inasistencia y la burla que ha hecho el gobernador (Marco Antonio Copa) hacia nuestra gente”, afirmó el presidente del Comité de Huelga, Germán Fernández, a radio Villazón.

Dentro de las demandas que tiene el municipio, se rescata el compromiso asumido por la gobernación potosina sobre la entrega del proyecto de un camino asfaltado entre Villazón y Tarija, que se habría definido por la autoridad departamental mediante una nota el pasado 6 de diciembre.

“Somos parte del departamento de Potosí, pareciera que no nos toman en cuenta (…). Primero nos ha mencionado que iba a estar presente, luego su secretario general nos dijo que el día martes, hemos entendido; pero lastimosamente, al mediodía, nos indica (el secretario) que no va a ser posible la presencia del gobernador en Villazón porque tiene una ‘agenda apretada’, lo que demuestra que no hay voluntad de venir aquí”, lamentó Fernández.

Por lo tanto, manifestó que luego de una reunión entre la Federación de Choferes, el Comité Cívico e instituciones del lugar, se determinó comenzar con el bloqueo del Puente Internacional, como medida de protesta.

El dirigente explicó que la medida de presión respeta el paso de las personas y comerciantes del sector, pero bloquea el tránsito a los motorizados en la frontera, lo que afectará el ingreso de movilidades que internan combustible, así como también el comercio de harina desde territorio argentino.

“Por determinación de varias instituciones (…) hemos decidido tomar el Puente Internacional (Villazón) como primera medida. Con un cierre momentáneo al paso de combustible y de vehículos, pero dejando libre para nuestros conciudadanos”, indicó Fernández.

Finalmente, el Comité de Huelga responsabilizó al gobernador Copa por el posible desabastecimiento de carburantes y la falta de algunos productos. ABI