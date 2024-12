AMPLIAR Los doctores en rueda de prensa sobre el estado de salud de Lula - AFP

10/12/2024 - Salud

Lula se recupera tras una operación por una hemorragia intracraneal

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de 79 años, se encuentra "estable" y "sin secuelas" tras ser operado de emergencia en Sao Paulo la madrugada de ayer martes por una hemorragia intracraneal y seguirá hospitalizado hasta la próxima semana, informó su equipo médico.

La hemorragia intracraneal detectada en el presidente Luiz Inácio Lula da Silva no comprometió ninguna función cerebral. La expectativa del equipo médico - encabezado por Roberto Kalil - es que Lula retome sus actividades la próxima semana. Como medida de precaución, permanecerá internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Sírio-Libanês, en São Paulo, por 48 horas.

Según los médicos, el procedimiento al que se sometió el presidente incluye una pequeña perforación en el cráneo, entre dos capas de meninges, seguida de la colocación de un drenaje por donde saldrá la sangre acumulada en la zona.

El doctor Roberto Kalil también dijo que los agujeros practicados en el cráneo son pequeños, siguiendo un procedimiento estándar que sanará espontáneamente, sin necesidad de futuras intervenciones. El presidente Lula está lúcido y despierto, acompañado únicamente por la primera dama Janja da Silva.

El término técnico para este procedimiento es trepanación. Kalil informó que el paciente respondió bien al procedimiento y come y se comunica bien.

Sin secuela

“El presidente no tendrá secuelas y no hay riesgo de complicaciones porque el hematoma se ubicó entre el hueso craneal y el cerebro. No tiene ningún daño en su cerebro. Este procedimiento tiene como objetivo evitar que el hematoma comprima el cerebro. El hematoma, que se encuentra entre dos láminas de las meninges, fue drenado por completo. Lo más importante es que no tuvo traumatismo cerebral”, dijo Kalil durante una conferencia de prensa en el Hospital Sírio-Libanês.

Según el equipo médico, el Presidente de la República sufrió, durante la última noche, una enfermedad similar a la gripe, seguida de dolor de cabeza. Fue enviado a la unidad Sírio Libanês en Brasilia.

“Como hubo una caída, inmediatamente realizamos todas las pruebas [tomografía y resonancia magnética]”, dijo Kalil.

Luego Lula fue trasladado a la unidad del mismo hospital de São Paulo, donde se encuentra internado.

Fuentes: AFP y Agencia Brasil