09/12/2024 - En General

Premiaron a los ganadores del 1° concurso educativo Un Corto para la Historia

Del proyecto participaron más de 30 establecimientos educativos de la provincia

En el marco del 1° concurso educativo "Un Corto para la Historia", se llevó a cabo en la Honorable Legislatura de Tucumán, la entrega de premios y diplomas de reconocimiento. Encabezaron la ceremonia, el vicegobernador, Miguel Acevedo; la ministra de Educación, Susana Montaldo; los legisladores, José Cano, Roberto Moreno, Agustín Romano Norri, Gabriel Yedlin y Alberto Olea; y el licenciado y miembro del jurado, Alonso Ruíz Yaique.

"Un Corto para la Historia" es una actividad concebida dentro de un marco educativo con el fin de reconocer y premiar a los estudiantes ganadores de este primer concurso en el que realizaron producciones audiovisuales destacadas sobre la vida y obra de Bernabé Aráoz. Resultaron seleccionados por el jurado, los cortos de la Escuela de Ampimpa, la Escuela Media de los Mendoza y la Escuela Secundaria B° San Alberto.

Del proyecto participaron más de 30 establecimientos educativos de la provincia, dónde los estudiantes canalizaron su creatividad, trabajo en equipo y un uso responsable de la tecnología. La elección de los cortometrajes ganadores, la realizó un jurado. Una vez elegidos los 3 cortos por el jurado, compitieron en la red social de Instagram de la Legislatura para ver quién conseguía más apoyo de la gente a través de la opción me gusta.

Tras el acto de premiación, el vicegobernador Acevedo, comentó: "Hoy estamos haciendo historia acá en la Legislatura, el primer concurso que hacemos de esta naturaleza y característica, así que resaltar el trabajo de la comisión, del presidente de la comisión, del legislador José Cano, que se puso este proyecto al hombro, del Ministerio de Educación, de la ministra Susana Montaldo, porque trabajamos todos en conjunto para revalorizar algo de lo que venimos hablando, que es la tu comunidad, que son nuestros héroes, que es Bernabé Aráoz y que los chicos se involucren desde su mirada, desde su óptica, haciendo unos cortos que realmente asombraron a propios y extraños, con una calidad para los medios con los que contaban tremendo. Participación de toda la provincia, desde Ampimpa, que fueron los ganadores, hasta la capital y pasando por distintos lugares de la provincia. Así que muy contentos por el grado de participación, por la calidad de los trabajos presentados, y por supuesto, esta legislatura abierta para todos los eventos que podamos tener en lo que quede del año, estamos haciendo un cierre donde estamos mostrando el trabajo de comisión. Fue un lujo, por los chicos, por la calidad y la calidez de lo que hicimos ahora, y porque este corto va a dar inicio seguramente a muchos más para reconocer y revalorizar la historia de los tucumanos y de Bernabé Aráoz en particular".

A su turno, la ministra Montaldo, valoró: "La verdad, estoy muy contenta y agradezco a la legislatura, a la persona del legislador José Cano, porque uno de los objetivos fundamentales en la política educativa, en esta nueva gestión, es la formación de identidad. Si no conocemos nuestra historia, no se puede construir identidad en los jóvenes. El manejo de nuevas tecnologías con un fin educativo y que los chicos puedan hacer su interpretación de la historia, pero a su modo, me parece muy importante. En estos momentos, en que muchos jóvenes quieren irse del país, es significativo que conozcan la historia, porque en la vida no tan solo es el tema del dinero, que es relevante que uno pueda tener un trabajo, pero también hay muchas situaciones y muchos aspectos de la vida en el país y en Tucumán, por lo cual merece la pena vivir y quedarse. Esta es una muy buena estrategia para que los chicos conozcan y amen el suelo donde es nacido".

Luego, el legislador Cano, sostuvo: "Ante la iniciativa que tuvimos en el bicentenario del fallecimiento de Bernabé Aráoz, fue generar en los estudiantes de la Escuela Media, la posibilidad de indagar sobre nuestra historia, sobre la construcción de nuestra tucumanidad, en una figura que ha sido fundamental para la historia de Tucumán y del país. Ante el planteo que le hicimos al presidente de la Cámara, al vicegobernador Miguel Acevedo, encontramos, como en tantos otros temas, un gran acompañamiento y recepción. Pudimos concretar este primer objetivo, en el que se cumplieron las expectativas ampliamente, porque con los tres videos seleccionados, uno se conmueve, cuando ve el trabajo de los chicos de Ampimpa, de Escuela de Los Mendoza, de localidades bastante humildes del interior de Tucumán. Me parece que es valioso generar mecanismos de participación, para que todos juntos empecemos a poner en valor figuras como la de Bernabé Aráoz, muchas veces olvidadas y muy poco conocidas, inclusive en nuestra provincia, fue el primer gobernador gaucho que tuvimos, que redactó la primera constitución".

Finalmente, Joaquín Maximiliano Suárez, alumno de la Escuela Media de Ampimpa, cerró: "Hoy siento mucha alegría, felicidad, cosas que no puedo explicar. Está bueno y le doy gracias también por el regalo, por el premio que nos han dado. Es muy lindo, tienen que seguir haciendo esto, hermoso".