05/12/2024 - En General

Conocé a Alfredo Frías, el ganador del 1° Premio en el Salón Nacional Tucumán Artes Visuales

Este año, participaron 246 postulaciones de artistas de diferentes trayectorias de todo el país. El Salón Nacional Tucumán tiene por objetivo potencia y visibilizar la producción artística local con el fin de enriquecer los bienes artísticos, culturales y simbólicos de la provincia, como también ampliar el patrimonio del Museo de Bellas Artes Timoteo Navarro.

En el marco del 51º Salón Nacional Tucumán Artes Visuales, que se inauguró en la Sala Lola Mora del Ente Cultural de Tucumán, y contó con la participación de 26 obras seleccionadas por el jurado compuesto por Marisa Rossini, Jorge Gutiérrez y Luis.

En un mano a mano con el galardoneado, nos contó sus sensaciones de recibir esta distinción.

¿Qué significa para vos haber ganado el 1.º premio adquisición del 51° Salón Nacional Tucumán Artes Visuales?

Es una emoción muy particular, porque es un premio que sigo con atención desde que era estudiante en la Facultad de Artes. Además, las otras personas distinguidas son artistas que admiro, al igual que el jurado que se encargó de la selección y premiación, eso es una gran compañía.

¿Cómo fue el proceso creativo de la obra que presentaste? ¿Qué querías transmitir con ella? ¿Cual es el nombre de la obra?

“Sin Título” forma parte de una investigación que se apoyó en la Beca Activar Patrimonio, la cual ofrecía la posibilidad de indagar y reflexionar sobre los acervos de los institutos y museos nacionales dependientes del Ministerio de Cultura. Mi trabajo terminó atravesado por uno de los tesoros del Museo Histórico Nacional: el dormitorio del General José de San Martín (figura que venía revisando tímidamente). Con ayuda del Instituto Nacional Sanmartiniano indagué la figura del prócer, base para el desarrollo de una serie de pinturas de gran formato. Las pinturas retratan los interiores de la casa de Boulogne-sur-mer donde el general fallece, buscando hacer un eco del ostracismo que lo llevó a vivir una vida solitaria y de encierro. Evité usar la figura del prócer, presentándolo más bien como una presencia que va recorriendo los recovecos arquitectónicos, y de esta manera convertirlos en espacios psicológicos. Pensé la pintura que presenté al 51º Salón Nacional de Tucumán como una revisión de la pintura de historia, no para homenajear los grandes hitos militares sanmartinianos, sino para hacer énfasis en una humanidad que parecieran distar de una figura heroica.

¿Qué opinión tienes sobre la decisión del Ente Cultural de Tucumán de sostener y seguir realizando este Salón de Arte, que ya lleva más de medio siglo de trayectoria?

Me parece fundamental, porque es una política que tiene un impacto directo en la construcción identitaria cultural de la provincia. En un contexto donde las instituciones culturales públicas se ven seriamente amenazadas, sostener el salón es mostrar que la actividad artística tiene un pulso vital evidente, y que el pensamiento crítico que la constituye está a disposición de la ciudadanía.

¿Qué impacto crees que tendrá este reconocimiento en tu carrera artística?

Creo que es importante pensar la actividad artística como un aporte al medio, y que los agentes e instituciones retroalimentan un caldo de cultivo para la transformación. Particularmente, que mi trabajo entre al acervo de la provincia me hace mucha ilusión, porque me acerca a la historia del arte local, permitiendo un diálogo con distintas temporalidades y maneras de concebir el arte que no hacen, sino que enriquecer, complejizar y así alimentar esa historia. No pensé específicamente en el impacto que el premio puede tener en mi trayectoria, sí en que condensa unos muy deseos fuertes de mantener la práctica artística, y de compartirla con una provincia que me ofreció muchas herramientas para poder también formar parte de su legado.

¿Qué mensaje les darías a los artistas emergentes que aspiran a participar en un certamen de esta envergadura?

Que aprovechen a sus pares, que cuiden la educación pública y gratuita, que hagan muchas fiestas y que se enamoren en cada una. Así van a tener material para participar de este salón y para la vida.