03/12/2024 - En General

Concientizan sobre los efectos dañinos de la pirotecnia sonora en autistas y animales

Ante la llegada de las fiestas de fin de año, la Municipalidad lanzó la campaña destinada a desalentar el uso de cohetes de estruendo. Mamás y papás de chicos con autismo compartieron sus duras experiencias.

“Si otros sufren, no es una fiesta”. Ese es uno de los mensajes que transmitió la Municipalidad de San Miguel de Tucumán durante el lanzamiento de la campaña “Más luces, menos ruido”, destinada concientizar a la población sobre los daños que provocan los estruendos fuertes a las personas con autismo y a los animales.

Con distintas actividades, realizadas este jueves por la tarde en la Plaza Sensorial Amigable ubicada en calle Bernabé Aráoz 840, el Municipio desalentó el uso de la pirotecnia ruidosa y exhortó a la comunidad a optar por formas más empáticas de celebrar las fiestas, como burbujas o fuegos artificiales silenciosos, que iluminan sin causar daño ni incomodidad.

En el paseo se instaló una cabina sensorial, en la que los vecinos pudieron experimentar cómo las personas con autismo procesan los sonidos fuertes y sufren debido a su hipersensibilidad auditiva.

El evento fue organizado por la Dirección del Centro Interdisciplinario Municipal para el Diagnóstico y Tratamiento de las Condiciones del Espectro Autista (CIM – CEA), con el acompañamiento de las Direcciones de Defensa Civil, Población Animal, Adulto Mayor y Tránsito. También se instalaron stands de la Dirección de Niñez y Juventud, de Salud Ambiental y del programa SE-PA-RÁ.

“Nuestra intendenta Rossana Chahla promueve que todos podamos disfrutar en este periodo tan lindo que es de fiesta y de celebración en familia, con amigos. Por eso estamos los distintos equipos de la Municipalidad articulados con una campaña que va a durar durante todo el mes de diciembre”, explicó la secretaria General, Camila Giuliano.

“Queremos que esto algo que sea algo que genere empatía, nos sensibilice, que podamos generar un ambiente donde las fiestas sean saludables para todos”, sostuvo la funcionaria.

El secretario de Gobierno del Municipio, Martín Viola, recalcó que los ruidos fuertes “afectan a poblaciones especiales como son adultos mayores, chicos con autismo y población animal” y que “la pirotecnia con efecto sonoro termina provocando que sufran trastornos al momento de las fiestas, no solamente ellos sino también su familia”. En ese sentido, “en vísperas de las fiestas, la idea es visibilizar esta problemática y concientizar para que cada uno de nosotros podamos contribuir a que todos los vecinos de San Miguel de Tucumán puedan tener unas mejores fiestas”, expresó Viola.

“Empezar a que la sociedad tome conciencia sobre los efectos negativos de la pirotecnia sonora, es fomentar la inclusión y la empatía hacia todas las personas que sufren hipersensibilidad auditiva”, remarcó Laura Trejo, directora del CIM - CEA.

Participaron también del lanzamiento de la campaña Alejandra Trejo, subsecretaria de Desarrollo Humano; Rodrigo Gomez Tortosa, presidente del Consejo Social y Económico de la ciudad; Mercedes Dabul, directora de Población Animal; Luis Lamontanaro, director de Defensa Civil; y la comisario Elizabeth Carrizo, jefa de la División RE.P.AR.; con quien el Municipio trabajará en conjunto entre otros.

La difícil experiencia de padres de chicos con autismo

En la Plaza Sensorial, mamás y papás de chicos con autismo compartieron sus testimonios y relataron cómo son las crisis que sufren sus hijos en época de fiestas de Navidad y Año Nuevo ante los estruendos de pirotecnia y que pueden llegar a durar varias semanas.

Fanny es mamá de tres niños con CEA de 19, 18 y 7 años y contó su experiencia habitual de un 24 de diciembre. “A mi hijo de 18 que es autista severo siempre ya a las diez de la noche lo tengo que medicar para que él ya a las 11 esté durmiendo. Porque antes me pasaba que él se autolesionaba, se empezaba a golpear o si no, nos teníamos que encerrar en la habitación o en el baño, donde no entraba tanto ruido”, relató.

“El 25 entra muchas veces en crisis y sus crisis duran días, no duerme, está como desorientado y a eso se suma que ya estamos a una semana de Año Nuevo y es volverlo a regular recién después del 6 de enero. Por eso yo digo: hay que saber ponerse en el lugar del otro”, manifestó Fanny.

“A mi nena de siete años le he comprado unos auriculares, esos que la gente usa para practicar tiro. Igual nos encerramos en la pieza”, agregó.

Qué dice la ordenanza sobre la pirotecnia ruidosa

Cabe recordar que en enero de 2020 fue sancionada por el Concejo Deliberante la ordenanza 5037, que prohíbe “la comercialización, tenencia, uso y manipulación de elementos de pirotecnia y cohetería explosiva de tipo ruidoso”. Se trata de los cohetes que generen ruidos mayores a 70 decibeles. La norma, además, solamente autoriza, en el ámbito de la capital, “la comercialización de pirotecnia con efectos lumínicos sin estallido ruidoso”.

“La ordenanza 5037 tiene que ver con concientizar, sensibilizar y visibilizar esta problemática”, señaló el concejal Carlos Arnedo, quien valoró el “compromiso de la intendenta de la capital” en ese sentido.

“En función de concientizar a la sociedad de que hay que tener empatía, tenemos que trabajar todos comprometidos y siendo responsables con esta temática”, concluyó.