03/12/2024 - En General

Capacitan a la comunidad educativa sobre prevención de Accidentología Escolar

En el Centro de Innovación CIIDEPT, y producto de la articulación entre el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud, la Caja Popular de Ahorros y el Seguro Escolar Fisika, se realizó la capacitación en Prevención de Accidentología Escolar.

El encuentro estuvo encabezado por el director de Educación Primaria, Carlos Díaz; el coordinador del seguro escolar Fisika, César Clainberg; el supervisor, Omar Josso, docentes, alumnos y familias.

Participaron de la capacitación la Escuela N°110 Celedonio Gutiérrez, Escuela Lucas Córdoba, Escuela Martha Salotti, Escuela Nueva B° Lomas de Tafí, Escuela N°46 Pte. Nicolás Avellaneda, Escuela Dr. Eliseo Cantón, Escuela N°301 Capital Federal, Escuela Punta del Monte, y Escuela Luis F. Nougues.

Durante la jornada, Díaz, comentó: "Hoy, en articulación con el 107, con el área del Ministerio de Salud, con la Caja Popular y el Seguro Escolar, se está brindando capacitación a docentes, padres y alumnos de diez escuelas de la provincia, lo que hemos venido haciendo durante todo el año, sobre cómo proceder cuando se producen accidentes en las escuelas. Estamos con diez escuelas, donde hay padres, alumnos, dos y docentes, y nos acompaña el supervisor Omar Josso".

Luego, destacó: "Es importante esta articulación, porque cuando nos pasa algún accidente en la escuela necesitamos del compromiso de todos y lo que los niños aprenden, eso se lo llevan, o se les queda para siempre. Entonces es una oportunidad que viene a contribuir para que todos sepamos cómo conducirnos ante una emergencia".

A su turno, Clainberg, dijo: "Los chicos están recibiendo capacitación en todo lo que es primeros auxilios y RCP. Estamos viendo grandes lesiones que se producen en la escuela y como sabemos, desde que se hace una denuncia para que venga un sistema de emergencia, hasta que llegue el sistema de emergencia, pasa un tiempo que es normal, no tenemos la ambulancia en la puerta. Entonces, en ese período de tiempo, alguien tiene que estar preparado para brindar el primer auxilio, que son los minutos de oro dentro de lo que es una emergencia y la primera atención a un paciente que sufre una incidencia".

Además, explicó: "La capacitación empezó la primera semana de septiembre y estamos haciendo a partir de ahí diez escuelas. Tenemos durante la semana un día que hacemos la parte teórica que justo es lo que toca hoy, y otro día, hacemos todo lo que es la parte práctica el sistema provincial de salud, a través del centro de capacitación, la Dirección de Emergencias trae en ello todos los equipos para hacer la parte práctica".

En tanto que Johana Beltrán, mamá de una alumna, afirmó: "Primera vez que veo la charla. Me gustó mucho, aprendí mucho para un auxilio que capaz que le pase a mi hijo y está bueno aprender, saber. Me gustaría también aprender, así como lo estoy escuchando, me gustaría aprender a ayudar a la gente. Mi hijo vino a aprender, le digo preste atención porque es una ayuda y que podés salvar la otra vida".

Finalmente, el alumno Santino Caro, sostuvo: "Hemos venido a ver los primeros auxilios que se hacen cuando está alguien en el accidente, primera vez que vengo. Voy a contar en la escuela todo lo que he aprendido, lo que hemos escuchado, lo que tenemos que hacer cuando alguien se accidenta".