Ruta de la samba: Itinerario incluye lugares vinculados a la historia de la samba en Oswaldo Cruz.

01/12/2024 - Turismo

Festejos en Rio de Janeiro por el Día Nacional de la samba

El barrio Oswaldo Cruz es un lugar simbólico de la samba carioca. Tierra de Portela y del ícono Candeia, la región del norte de Río formará parte de una nueva ruta turística en la ciudad de Río de Janeiro, que busca, entre sus objetivos, atraer visitantes extranjeros.

El Camino de la Samba será inaugurado este lunes, Día Nacional de la Samba, por Embratur, la agencia brasileña de promoción turística internacional, y por la alcaldía de la capital de Río de Janeiro.

El recorrido destaca diez lugares vinculados a la historia de esta expresión cultural carioca ubicados en el barrio, entre ellos la cancha de Portela, la estación de tren Oswaldo Cruz y la feria Yabás (que reúne comidas típicas y rondas de samba el segundo domingo de cada mes). ), además de las casas de Candeia, Tía Doca y Doña Ester.

“Casi todos nuestros bienes son simbólicos, son inmateriales. Aquí no hay ningún castillo. Y esta Ruta de la Samba es genial porque la gente la visitará y aprenderá sobre la historia, una historia que no se cuenta. Demarca ciertos lugares que son tan importantes, como lo es Oswaldo Cruz, para la historia de la música brasileña”, dice el cantante y compositor Marquinhos de Oswaldo Cruz, curador de Rota do Samba.

Según Embratur, el objetivo es promover este patrimonio cultural brasileño y atraer más turistas extranjeros al país, promoviendo así la economía local.

“Formamos guías y estudiantes de turismo, que fueron capacitados para representar las rutas y el afroturismo, reforzando el papel cultural y económico de la samba y promoviendo la economía local”, afirmó el presidente de Embratur, Marcelo Freixo.

Según él, se desarrollaron mapas interactivos, audioguías e itinerarios bilingües autoguiados, además de aplicaciones de realidad aumentada. “Y contaremos con visitas guiadas gratuitas para extranjeros, que permitirán vivir experiencias auténticas a lo largo de las rutas de la samba, apoyadas en audioguías y narraciones históricas accesibles mediante códigos QR”, explicó Freixo.

Carteles informativos con Códigos QR del Proyecto Aquí tem História junto con Rio de Memórias harán que este contenido curado sea accesible y permanente a lo largo de las rutas, estando disponibles códigos QR para acceder a los textos e historias de cada punto histórico.

“El recorrido es increíble y llega a lugares donde muy poca gente conoce la historia, como el Bar do Nozinho, donde nadie imagina que Walt Disney tomó una cerveza con Paulo da Portela y se inspiró en allí para crear el personaje Zé Carioca”, afirma dijo Marcelo Freixo.

Fuente: Agencia Brasil