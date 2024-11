AMPLIAR Mujica durante una entrevista con la AFP en su casa en las afueras de Montevideo © Eitan ABRAMOVICH / AFP

29/11/2024 - Economía

El acuerdo Mercosur-UE no sale ni en el dia del arquero, aseguró Mujica

El expresidente uruguayo José Mujica vaticinó el fracaso del acuerdo comercial que buscan finalizar la Unión Europea (UE) y el Mercosur tras 25 años de negociaciones, y al que se opone férreamente Francia.

Sigue.

"No sale ni en el año del golero. Porque los campesinos franceses no quieren. Y los campesinos franceses dominan la cultura francesa", aseguró Mujica en entrevista con la AFP.

El exmandatario (2010-2015) reconoció que si fuera francés estaría del lado de los agricultores. "Pero como no soy francés, no me conviene", dijo.

Los términos del pacto entre entre los 27 países de la UE y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, por parte del Mercado Común del Sur, se acordaron en 2019, pero varios países, incluidos Francia, Italia y Polonia, lo rechazan, bajo presión de sus sectores agrícolas.

El acuerdo permitiría a los cuatro países del bloque sudamericano aumentar sus cuotas de entrada a la UE de carne vacuna, avícola y porcina, así como de miel, azúcar y otros productos.

Los gremios agropecuarios de la UE denuncian una competencia desleal, ya que la producción de esos alimentos en el Mercosur no está sometida a los mismos requisitos ambientales y sociales ni a las mismas normas sanitarias en caso de controles defectuosos.

"Eso lo toman de pretexto", sostuvo Mujica. "Están defendiendo sus intereses. No pueden competir con el Mercosur".

Las discusiones sobre los avances de las negociaciones estarán sobre la mesa la semana que viene, durante la 65ª cumbre del Mercosur el 5 y 6 de diciembre en Montevideo. AFP