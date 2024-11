29/11/2024 - En General

Extendieron hasta fines de mayo del próximo año el retiro voluntario

Así lo resolvió el gobernador Osvaldo Jaldo días pasados. Desde Gestión Pública anunciaron que hasta fin de año podrían llegar a los 1.500 trabajadores que opten por este sistema.

El gobernador Osvaldo Jaldo firmó el 22 de noviembre pasado el Decreto donde se prorroga por 180 días la opción que tiene el empleado público que está en planta permanente de adherirse al Retiro Voluntario.

Los interesados pueden tener más información aqui: http://empleadopublico.tucuman.gov.ar/index.php/retiro-voluntario

Según comentó el titular de la Secretaría de Gestión Pública y Planeamiento, Javier Morof, “hasta el momento tenemos 1120 expedientes aprobados y están en trámite otros tantos por lo que estimamos que llegaremos a los 1.500 antes de fin de año”.

En ese sentido Morof adelantó que la prórroga se extenderá hasta fines de mayo “con los mismos requisitos y condiciones. “Los empleados que pertenecen a los ministerios de Seguridad, Salud y Educación son prioridad y no están contemplados en este esquema”, dejó en claro el funcionario y más allá de que los interesados pueden ingresar a la página web donde hay un simulador para saber cuánto le correspondería de sueldo y saber requisito, deben tener en claro que la ley permite acogerse a los empleados de planta permanente, no así a los transitorios y contratados”.

Decisión

Morof contó que “muchos trabajadores especularon hasta último momento por temor o duda, vio el resultado y tuvimos muchos pedidos en esta última etapa por lo que se produjo un cuello de botella”, reconoció.

“Algunos preguntan si fue un éxito o no el Retiro Voluntario pero creo que no pasa por ahí más teniendo en cuenta que los tres principales ministerios a cantidad de empleados como son Educación, Salud y Seguridad no forman parte del beneficio”, aclaró Morof y agregó: “Se cumplió con el cometido que buscó el Gobernador y vamos a seguir trabajando para ampliarlo por lo que pido a los trabajadores que piensen y valoren porque para algunos puede ser una buena opción que no es voluntaria, aquí nadie debe sentirse obligado”, cerró Morof.