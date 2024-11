29/11/2024 - Primera Nacional

"Tenemos que tratar de herirlos siendo inteligentes"

El director técnico de Ciruja se refirió al encuentro que jugará ante el Lobo mendocino en la Ciudadela en el Reducido por el segundo ascenso de la Primera Nacional a la Liga Profesional. Este domingo a las 19.05 en La Ciudadela.

San Martín de Tucumán intensifica su preparación para enfrentar a Gimnasia de Mendoza por la vuelta de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional. El encuentro entre tucumanos y mendocinos, que definirá uno de los finalistas por el segundo ascenso a la Liga Profesional, se jugará el domingo desde las 19.05 en la Ciudadela y con transmisión de TyC Sports.

Antes de enfrentar al conjunto mendocino, el técnico del Santo habló en rueda de prensa y valoró el empate como visitante, "Hubo muchas cosas positivas y hubo otras cuestiones de juego para hablar, para nosotros el partido fue positivo. Sentí que los jugadores, pelearon de principio a final un partido de 105 minutos. Lucharon, corrieron, fueron hombres, defendiendo dentro del área y sacamos un buen resultado"

De cara a la revancha, el entrenador aseguró, "Lo que teníamos que hacer allá era ir y sacar un buen resultado, y lo sacamos. Naturalmente en Ciudadela el equipo se predispone más al juego, la hinchada empuja, el rival lo siente, sabemos que estamos a un gol de perder la ventaja entonces tenemos que tratar de herirlos siendo inteligentes. Lo que tenemos que tratar de hacer siendo inteligentes, es hacer un gol".

Flores se mostró optimista para el encuentro del domingo, "Estamos muy bien, muy ilusionados, estamos a un partido de volver a ofrecerle otra final a la gente de San Martín que hacía muchos años que no pasaba por estas instancias. Estamos con todo el compromiso de poder lograrlo y que la gente no tengo dudas que estamos trabajando fuerte, duro y que el grupo está muy consciente de lo que estamos viviendo y no tengo dudas que le domingo vamos a hacer un gran partido".

Por último, el Traductor marcó cuál será la clave del juego que definirá la serie, "Va a ser un partido totalmente distinto, también va a haber que lucharlo, que correr, los dos equipos están ahí de una final, así que el que compita mejor, el que sea más hombre va a sacar el partido adelante", concluyó.

TyC Sport