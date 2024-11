26/11/2024 - Juicio político

La jueza María Carolina Ballesteros quedó a un paso de ser destituida

La comisión de Juicio Político decidió de forma unánime que sea sometida al proceso de remoción.

Este martes, la comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán resolvió de forma unánime someter al proceso de destitución a la jueza Dra. María Carolina Ballesteros, la magistrada acusada de viralizar el meme del fiscal Carlos Picón con la leyenda "esperando minitas o amantes".

El abogado Mario Leiva Haro solicitó la destitución de Ballesteros al sostener que "desentendió groseramente los deberes inherentes a su cargo, evidenciando actitudes incompatibles con el ejercicio de la función jurisdiccional". Así, podría ser removida de su cargo la jueza del Colegio de Jueces del Centro Judicial Capital.

La Comisión de Juicio Político, presidida por Sergio Mansilla, decidió por unanimidad acusar a Ballesteros, cuyo futuro estará en manos del Jurado de Enjuiciamiento integrado por un miembro de la Corte Suprema de Justicia, un miembro del Poder Ejecutivo, un miembro del Colegio de Abogados y cinco legisladores.

Mario Leito, vocero de la comisión de Juicio Político, detalló que la próxima semana se conformará el tribunal y que en la primera audiencia se le leerán a Ballesteros los cargos por los que será juzgada.

"Tenemos que trabajar en la producción de las pruebas, preguntar a los testigos para luego, a la hora de los alegatos, sostener la acusación", subrayó.

Conforman la comisión de Juicio Político los legisladores Rodolfo Ocaranza, Sara Assan, Tulio Caponio, Paula Galván, José Orellana, Leopoldo Rodríguez, Francisco Serra y Claudio Viña.

El pedido de juicio político contra la jueza Ballesteros

El abogado Mario Leiva Haro presentó ante la Legislatura un escrito denunciando una serie de incidentes protagonizados por la jueza Ballesteros, por los que solicita sea sometida al jury de enjuiciamiento: "Amerita aclarar que la abogada Maira Antonella Burgos denunció formalmente a la Jueza María Carolina Ballesteros ante la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y tráfico de influencias", subrayó.

"La aludida letrada argumentó que, en su carácter de defensora de Lorena Ballesteros (media hermana de la Jueza), en el legajo que tramitaba ante el Fiscal (Ignacio) López Bustos, la Magistrada María Carolina Ballesteros ejercía su influencia de tal, al intervenir en el expediente sin ningún tipo de representación legal. Explicó que se vio “violentada” por la injerencia de la Jueza y que también el anterior Fiscal de la causa, doctor Augusto Zapata, debió apartarse de seguir interviniendo por la violencia moral ejercida en su contra por parte de la propia Magistrada”, planteó.

La presentación contra Ballesteros señala que ante un pedido de informe de la Corte, “López Bustos, aseveró que fue increpado en forma agresiva tanto él como los demás empleados y funcionarios de la Fiscalía y recibió mensajes intimidantes de la Magistrada en su celular, además ser amenazado por la Magistrada, por lo que debió excusarse de continuar interviniendo en la causa”.

En ese sentido, Leiva Haro planteó: “Señores Miembros de la Comisión, los hechos relatados por el Sr. Fiscal López Bustos revisten una gravedad institucional inusitada, y adquieren mayor relevancia y trascendencia cuando se advierte que la persona involucrada en una Jueza, quien en la práctica debe impartir Justicia y garantizar el debido proceso y el efectivo cumplimento y aplicación de la Ley”.

“De la lectura del planteo efectuado por el Dr. López Bustos, se observa que el comportamiento de la Magistrada Ballesteros está inmerso en las causales de juicio político previstas por la Constitución Provincial. Resulta inaceptable que una Jueza amenace a un Fiscal, o a cualquier otra persona, además de influir y condicionar al representante del Ministerio Publico Fiscal. También profirió amenazas a mis defendidas cuando afirmo “que ella iba a hacer justicia y que no sabía cómo iba a reaccionar si las encontraba en la calle”, agregó el abogado.

También recordó que “la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, mediante Acordada 675/2024 del 5 de julio de 2024, en el marco de las actuaciones caratuladas “Ibáñez, Dante Julio José; Macoritto, Néstor Rafael y Lammoglia, Diego Ernesto”, efectuó una recomendación a la doctora María Carolina Ballesteros a fin de que adecue sus intervenciones judiciales a la función jurisdiccional conferida legalmente y limite sus actuaciones a las facultades que le acuerda la Ley Orgánica de Tribunales y los digestos de rito”.

Además, el abogado detalló otro hecho por el cual cree que se debe impulsar el juicio político. “Informo que ante el Juzgado del Trabajo III del Centro Judicial Concepción, tramita el juicio Ballesteros María Carolina c/ Caja Popular de Ahorros” en el cual la Magistrada María Carolina Ballesteros le reclama 8,4 millones de pesos a la mencionada ART debido a un accidente de tránsito que la misma sufrió. En este proceso, la Magistrada presentó un informe médico en el cual manifiesta que, secuela del accidente, sufrió una incapacidad parcial permanente y definitiva estimada en el 40%. La historia clínica firmada por la psiquiatra Lidia Fátima Assad afirma que: “A partir de ese acontecimiento (el accidente), el quehacer cotidiano ha cambiado radicalmente, es una persona obsesiva, compulsiva, por momentos ni su tratamiento farmacológico logra calmar su estado de ánimo (…) Presenta una incapacidad de orden mental de un 45% parcial y crónico””, indicó Leiva Haro.

Sin embargo, alegó que “la Magistrada María Carolina Ballesteros continuó participando en forma ininterrumpida de concursos para la Justicia provincial, ante el Consejo Asesor de la Magistratura, y también de concursos federales, ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Justamente ante este último organismo, en el marco del expediente N°119/2014, caratulado “Concurso N°320 Juzgado Federal de Primera Instancia N°3 de Tucumán -no habilitado-“, se encuentra agregado el informe psicológico y psicotécnico de la Magistrada María Carolina Ballesteros, quien fuera evaluada en fecha 19 de septiembre de 2.016, concluye que la misma se encuentra apta para el cargo que se postula, destacando entre otras cosas, que se capacidad para controlar sus impulsos en buena, la tolerancia a la frustración es buena, su capacidad para responder a estímulos intensos es buena".

"Estos datos que surgen de la evaluación psicológica que le efectuaron a la Magistrada Ballesteros, claramente son contradictorios con el informe presentado en el juicio laboral iniciado por ella”, sentenció, y añadió: “Sin embargo, y a pesar de que esta información está agregada en el juicio laboral, en fecha 24 de octubre de 2.022, la Magistrada Ballesteros y la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán- ART (POPULART), celebraron un acuerdo por el cual le abonaron a la Dra. María Carolina Ballesteros la suma de pesos siete millones quinientos ochenta mil pesos, en concepto de pago de indemnizaciones reclamadas en la demanda por el accidente de trabajo ocurrido en fecha 12/08/2015”.

Leiva Haro remató: “Todo lo expuesto precedentemente lleva a colegir que la Magistrada María Carolina Ballesteros desatendió groseramente los deberes inherentes a su cargo, evidenciando actitudes incompatibles con el ejercicio de la función jurisdiccional, lo que amerita sea removida de su cargo”.

Finalmente, pidió que “se libre oficio a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán a efectos de que remita copia certificada de las actuaciones antes precisadas, haciendo expresa reserva de ampliar la presente denuncia una vez que tome conocimiento íntegro de ellas”.

Los otros escándalos que involucran a la jueza Carolina Ballesteros

El fiscal Carlos Picón y la jueza Carolina Ballesteros se cruzaron a los gritos durante una audiencia, luego de que el primero se presentó diciendo: "Soy el fiscal Carlos Picón titular de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos 3 del Centro Judicial Capital, y no tengo minitas ni amantes", en alusión a un meme que la propia magistrada habría viralizado.

"Doctor, es la segunda vez que le pido que guarde el decoro y no es objeto de audiencia. Y no le permito el uso de la palabra", le respondió Ballesteros, y Picón retrucó: "Usted no puede cercenarme el derecho a expresarme".

Luego, el fiscal mostró su teléfono para acusar a Ballesteros de viralizar un meme donde se lo ve con el torso desnudo y con una leyenda que sugiera que espera "minitas y amantes".

"Usted viralizó ese meme, acá está la prueba", disparó y la tensión entre ambos fue escalando. El video de la audiencia se viralizó igual o más que el meme en cuestión.

En otra audiencia virtual, Ballesteros se refirió a la edad de " quien dirige la cabeza de una de las instituciones más importantes del Poder Judicial", lo que fue interpretado en los ámbitos judiciales como una crítica al titular del Ministerio Público Fiscal, Edmundo Jiménez, y el vocal decano de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Estofán.

"Tenemos personas que conducen instituciones de gran importancia, que tienen un año y dos meses más que los juicios de Nüremberg. ¿Sabían ustedes eso? ¿Cuántos años tienen los juicios de Nüremberg? ¿En qué año se hicieron los juicios, señores? A ver si ustedes saben. Comenzaron en noviembre de 1946. Y quien dirige la cabeza de una de las instituciones más importantes del Poder Judicial tiene un año y dos meses más que los juicios de Nuremberg", sostuvo la jueza.

En presunta alusión a Pirincho Jiménez, expresó: "Esta persona está en infracción a lo normado por la Constitución nacional que establece que los jueces conservamos nuestro cargo hasta los 75 años. Y luego de los 75 años tenemos que tener una renovación de nuestro cargo cada cinco años. ¿Por qué? Porque la función cognitiva con el tiempo se va deteriorando y eso es una cuestión biológica. Los juicios de Nuremberg empezaron en noviembre de 1946, y esta persona nació en octubre de 1944. No hace falta dar nombres. Ustedes saben perfectamente quién es".

"Así como también en la Corte lo hay, ¿no? Porque en la Corte también hay gente que tiene más de 75 años. Y también están en infracción a la Constitución nacional", añadió, sin nombrar al vocal Estofán.