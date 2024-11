26/11/2024 - Escándalo

Hallaron cientos de kilos de mercadería de ayuda social en una casa

Los fardos de fideos, arroz, yerba, puré de tomate y cajas de leche en polvo, con la leyenda impresa "Prohibida su venta", se encontraban en una vivienda del Barrio Manantial Sur. Pertenecen al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.

Cientos de kilos de mercadería social fueron descubiertos en la vivienda de un particular en San Miguel de Tucumán, que habían sido entregados por el Ministerio de Desarrollo Social del gobierno provincial para asistencia alimentaria. El hallazgo generó un fuerte impacto político y obligó al titular de esa cartera, Federico Masso, a dar una conferencia de prensa en la que informó el inicio de una investigación para encontrar a los responsables del desvío.

"No voy a renunciar", sostuvo el funcionario cuando fue consultado sobre los cuestionamientos que planteó la oposición por el depósito clandestino.

Los fardos de fideos, arroz, yerba, puré de tomate y cajas de leche en polvo, con la leyenda impresa "Prohibida su venta", fueron encontrados de casualidad por la Policía el último fin de semana. El pasado domingo, por una investigación en un caso de violencia de género en el Barrio Manantial Sur, agentes de la Comisaría 15° de la Policía allanaron la vivienda de un particular, en la búsqueda de elementos de prueba sobre el denunciado, informaron a Ámbito fuentes oficiales.

La sorpresa fue que en la vivienda hallaron la mercadería acopiada, sobre la que el hombre denunciado por violencia de género, Juan Alberto López Cansillieri, no supo dar explicaciones. Por estas horas está detenido por violencia de género y por la apertura de una causa sobre los alimentos que tendrían que haber estado en alguna organización con fin social.

Entre lo secuestrado se encuentra un cuaderno en donde habría anotaciones de nombres de personas y negocios a los que se habría comercializado la mercadería, se señaló. "Al irrumpir en el domicilio nos sorprendimos por la cantidad de mercadería que se encontraba allí. Todo estaba tapado, por lo que no se veía desde afuera. Fue un hallazgo inesperado", señaló a medios de prensa el comisario Martín Ávila, jefe de la comisaría que estuvo a cargo del operativo.

Ante el escándalo que tomó estado público, este martes dio una conferencia de prensa el ministro Masso en la que confirmó que la mercadería pertenece a Desarrollo Social y dio detalles sobre el retiro de la mercadería hallada en la vivienda. "No falló ningún mecanismo de control", insistió, pero lo que no está claro es por qué fue a parar a un particular que la acopió en su casa.

"La mercadería pertenece al Ministerio de Desarrollo Social y forma parte de una entrega que se hizo a una organización social que tiene personería jurídica y como venimos trabajando como hace un año, no se da ningún tipo de mercadería a individuos, sí a distintas organizaciones de la sociedad civil", arrancó Masso.

"Hay que aclarar que la persona detenida es el señor López Cansilleri y su DNI no corresponde a la orden que se ha encontrado en ese domicilio. La orden de retiro del depósito de la empresa Hacha de Piedra, el pasado 20 de noviembre, corresponde al padre de López Cansilleri que tiene una organización social. Estamos ante una situación en donde el detenido ha retirado en otro momento mercadería pero la mercadería secuestrada por la Policía corresponde a un señor López, que objetivamente está en la causa y es al que se debe investigar", puntualizó.

La mercadería tiene el sello "Prohibida su venta".

Consultado sobre los controles internos de la cartera a su cargo, respondió: "Tienen que entender que la provincia distribuye 137.000 módulos alimentarios a familias que tienen un problema de necesidad. Si multiplicamos eso por 8 kilos, hablamos de una cifra superior a 1.200.000 kilos de mercadería que están llegando a 137.000 familias, no solo a través de organizaciones de la sociedad civil, sino a través de nuestros municipios. Acá se terminó la falta de transparencia". Masso mostró documentación y sugirió que se trataría de una campaña en su contra. "No les tengo miedo a los que hacen campaña sucia. Y a los que se meten con mi familia, que tengan cuidado: voy a ir hasta las últimas consecuencias", dijo.

Este mediodía, durante un acto y tras la conferencia de prensa de Masso, fue abordado por los medios el gobernador Osvaldo Jaldo, que fue consultado sobre el escándalo. "Este caso es un tema puntual. La Policía actuó por instrucciones del gobernador para que se llegue hasta la última consecuencia. Es fundamental saber quién retiró la mercadería, cuál era su destino y por qué estaba en ese lugar", sostuvo. "Nosotros no vamos a permitir que se comercialice mercadería destinada a los sectores más vulnerables. La responsabilidad caerá sobre quién corresponda, según lo determine la justicia", concluyó.

Pedido de renuncias desde La Libertad Avanza

El legislador provincial José Macome, de La Libertad Avanza y una de las principales espadas del presidente Javier Milei del armado de ese espacio en Tucumán, pidió la renuncia de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, a quienes responsabilizó de no cumplir con los controles en la entrega de la mercadería. "La falta de supervisión ha permitido que intermediarios manipulen la distribución, beneficiándose de la necesidad de las personas más vulnerables", dijo.

"Es inadmisible que en un contexto de alta vulnerabilidad, la mercadería que debe asistir a las familias en crisis quede en manos de quienes lucran con el hambre. Esto no puede continuar", expresó Macome. "El Gobierno nacional entendió que los intermediarios son parte del problema y actuó. Hoy vemos menos piquetes porque la gente recibe lo que necesita sin pasar por filtros corruptos", añadió.

El detalle de la mercadería hallada:

66 fardos de puré de tomates (cada fardo contiene 12 unidades por 520 grs. c/u, haciendo un total de 411 kg.)

41 fardos de aceite (cada fardo contiene 15 unidades por 900 cc c/u, haciendo un total de 553.500 cc - alrededor de 487 kg- )

90 fardos de arroz (cada fardo contiene 10 unidades de 1 kg c/u, haciendo un total de 900 kg.)

118 fardos de yerba (cada fardo contiene 10 unidades de 1 kg, haciendo un total de 1.180 kg.)

63 fardos de fideos (cada fardo contiene 15 unidades de 500 grs., haciendo un total de 472 kg.)

119 fardos de harina 000 (cada fardo contiene 10 unidades de 1 Kg, haciendo un total de 1.190 kg.)

101 fardos de lenteja (cada fardo contiene 10 unidades de 400 grs., haciendo un total de 404 kg)

79 fardos de azúcar (cada fardo contiene 10 unidades de 1 kg, haciendo un total de 790 kg)

3 fardos de harina 0000 (cada fardo contiene 10 unidades de 1 kg., haciendo un total de 30 kg)

4 fardos de leche en polvo (cada caja contiene 10 unidades de 1 kg, haciendo un total de 40 kg)