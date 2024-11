22/11/2024 - Ajuste en el cine

Advierten que desvincularon a otros 40 trabajadores en el INCAA

Siguen los despidos en el Estado en la era Milei y se apunta nuevamente contra el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Se informó que el Gobierno nacional oficializó el "pase a disponibilidad" de cinco trabajadores pero serían 40 los empleados en esa situación.

De acuerdo a lo informado por El Destape, el Poder Ejecutivo estableció el "inicio al proceso de readecuación de personal" que contempla el "pase a situación de disponibilidad" de 5 trabajadores de la planta permanente del INCAA. La medida fue argumentada en que el organismo tiene "excedida la dotación óptima necesaria".

La resolución fue oficializada el viernes y esos 40 trabajadores fueron "absorbidos" por el Ministerio de Desregulación y Transformación para derivarlos a otras áreas del Estado pero que "aún no les ofrecieron nada". "La dotación óptima que describe es casi tan precisa y real como el algoritmo de las plataformas.

Tenemos casi 40 compañeros en esa situación hace más de 2 meses y aun no les ofrecieron nada. Es más del desguace", señaló a El Destape el montajista, trabajador audiovisual del INCAA y delegado de ATE, Nicolás Leonardo Vetromile. Hacía 33 años que no se pasaban trabajadores a disponibilidad en el INCAA. En diciembre de 2023 se suspendieron todos los concursos y subsidios al cine que daba el INCAA y no se produjo ninguna película nueva.