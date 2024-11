AMPLIAR Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa ayer viernes, en Palacio Nacional en Ciudad de México (México). EFE/ Mario

22/11/2024 - Economía

Sheinbaum responde a Trudeau que el T-MEC trilateral es muy bueno para Canadá

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, respondió ayer viernes al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que a Canadá le beneficia el acuerdo comercial trilateral con Estados Unidos y México (T-MEC), cuya revisión prevista para 2026 está envuelta en críticas de algunos funcionarios canadienses.

“Nuestra decisión se conoce y nuestra intención -y además es muy relevante- y eso vamos a empezar a trabajarlo, ya lo tenemos listo, pero (vamos) a difundirlo, el tratado es muy bueno para los tres países, es muy bueno para Canadá, es muy bueno para Estados Unidos y es muy bueno para México”, defendió Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.

¿Por qué se discute en México y Canadá sobre el futuro del T-MEC?

La polémica nació tras la controvertida idea de expulsar a México del tratado, lanzada inicialmente por Doug Ford, primer ministro de la provincia de Ontario (la más industrial de Canadá y donde se concentra el sector del automóvil en el país), quien recriminó a las autoridades mexicanas por no imponer los mismos aranceles que EE.UU. y Canadá han anunciado a los vehículos chinos.

Ante la presión de los líderes provinciales, Trudeau argumentó el jueves que “lo ideal” es “un mercado norteamericano unido, pero a la espera de las decisiones y elecciones que ha hecho México”.

“En Norteamérica este tratado hace que nos complementemos, que nuestras economías crezcan, tengan desarrollo y bienestar, que finalmente es el objetivo que nosotros estamos planteando, lo platiqué (conversé) en su momento con el primer ministro de Canadá, hay que ver en particular a qué se refería con ‘la decisión de México’, pero él sabe que nuestra intención es que siga el tratado”, contestó Sheinbaum.

Las preocupaciones sobre la próxima revisión del T-MEC en 2026 crecen tras la victoria presidencial en Estados Unidos de Donald Trump, quien negoció este acuerdo comercial en su primer gobierno (2017-2021) y ahora amenaza con aranceles a México, principal socio comercial en el mundo de los norteamericanos.

“El primer ministro (Trudeau) no está de acuerdo en sacar a México del tratado, me lo comentó muy claramente (en el G20) y acordamos seguir dialogando, ellos tienen sus propias elecciones pronto, entonces también usan estos temas como parte de la campaña electoral, pero el primer ministro no está de acuerdo”, había apuntado Sheinbaum el jueves.

Un mensaje sobre las importaciones china

Hoy mismo Sheinbaum acusó a Estados Unidos y Canadá de “importar mucho” de China mientras, según ella, México tiene un plan para sustituir en toda Norteamérica importaciones de Asia.

“Estados Unidos tiene muchas importaciones de China, de hecho fue parte de un proyecto económico de Estados Unidos durante muchos años, Canadá también, México también. Nosotros tenemos un plan”, expresó la mandataria.

Sheinbaum, en medio del debate sobre el T-MEC, ha dicho que en Estados Unidos las importaciones desde Asia representan el 7,5 % de la industria automotriz, mientras en México es solo 5,2 %.

Asimismo, según su gráfica, las importaciones desde Asia totalizan 211.139 millones de dólares en México, cerca de la quinta parte de los 1,08 billones de dólares de lo que significan en Estados Unidos.

Además, argumentó que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y la Secretaría de Economía desarrollan un plan con “el objetivo de sustituir a esas importaciones que vienen de China y la mayor parte producirlas en México, sea con empresas mexicanas o, si no, con empresas principalmente de Norteamérica”. AFP