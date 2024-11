AMPLIAR El movimiento comenzó en 1971 con la formación del Grupo Palmares.

20/11/2024 - Inclusión

El Día de la Conciencia Negra es una demanda social desde la dictadura

El reconocimiento del Día del Zombi y de la Conciencia Negra el 20 de noviembre como feriado civil en todo el país tomó mucho tiempo: 53 años. El intervalo es mayor que el tiempo entre la Ley Eusébio de Queiroz (1850), que prohibió definitivamente la importación de esclavos a Brasil, y la Ley Áurea (1888), que declaró “extinta” la esclavitud en el país: 38 años.

Sigue.

La preferencia por el 20/11 se manifestó por primera vez en 1971, durante la dictadura cívico-militar, y provino de un grupo de estudiantes y activistas negros de Porto Alegre, interesados ​​en la literatura y las artes. No consideraron apropiadas las celebraciones alrededor del 13 de mayo, el día en que la Princesa Isabel, Princesa Regente Imperial, firmó la abolición de la esclavitud, que puso fin formalmente a alrededor de 350 años de esclavitud negra en Brasil.

El colectivo de chicos negros, formado en julio de ese año, pasó a llamarse luego Grupo Palmares y estaba integrado por Oliveira Ferreira da Silveira, Ilmo Silva, Vilmar Nunes y Antônio Carlos Cortes. Cortés, hoy un experimentado abogado especializado en derecho civil y penal y la única persona viva de aquella formación original. Según él, al “grupo informal” también pertenecían Luiz Paulo Axis Santos y Jorge Antônio dos Santos, que tenían un papel más discreto.

Éramos seis, pero aparecieron cuatro y dos quedaron ocultos, como nuestra estrategia, porque si la dictadura nos eliminaba, estos otros dos continuarían”, recuerda Antônio Carlos Cortes en una entrevista con Agência Brasil . Con el tiempo, la composición del grupo cambió, incluyendo la entrada de mujeres.

“El pequeño grupo de negros solía reunirse algunas tardes en la Rua da Praia (oficialmente dos Andradas), casi en la esquina de Marechal Floriano, frente a la Casa Masson”, describió el poeta Oliveira Silveira, ya formado en Letras en la vez, en un artículo firmado el 17 de octubre de 2003 y publicado en el libro Educación y acciones afirmativas: entre la injusticia simbólica y la injusticia económica .

Según el texto, en el grupo Jorge Antônio dos Santos fue “el crítico más vehemente” del 13 de mayo, pero hubo unanimidad en el grupo en contra de que esa fecha sea una referencia histórica para la lucha por la libertad de los negros brasileños.

“El 13 no fue satisfactorio, no había motivos para celebrarlo. La abolición sólo se produjo sobre el papel; la ley no determinó medidas concretas, prácticas y tangibles a favor de los negros. Y sin el día 13, fue necesario buscar otras fechas, fue necesario volver a la historia de Brasil”, anotó Oliveira Silveira.

Referencias

Según él, que también se convirtió en autor de teatro, el grupo conoció la obra Arena conta Zumbi, de Gianfrancesco Guarnieri y musicalizada por Edu Lobo (1965). Zumbi dos Palmares también estuvo en los quioscos, en el número 6 de la serie Grandes Personajes de Nuestra Historia , publicada por Abril Cultural. La publicación enumeraba el 20 de noviembre de 1695 como la fecha de la muerte de Zumbi.

En la Biblioteca Pública del Estado de Rio Grande do Sul, el entonces estudiante Antônio Carlos Cortes localizó el libro Quilombo de Palmares (1947), del historiador Edison Carneiro. El libro corroboró la fecha del 20/11, al igual que otros libros consultados posteriormente por el grupo, como As Guerras nos Palmares (1938), del historiador portugués Ernesto José Bizarro Ennes, y Palmares – la guerrilla negra (1965), de del historiador gaucho Décio Freitas y publicado inicialmente en Uruguay.

Además de la fecha de Zumbi dos Palmares, el grupo tenía previsto rendir homenaje al abogado Luiz Gama el 24 de agosto y al periodista José do Patrocínio el 9 de octubre, fechas de nacimiento de los dos abolicionistas negros. “Se trazó una acción política precaria pero deliberada para presentar a la comunidad negra y a la sociedad en general alternativas de fechas, hechos y nombres, en desafío al oficialismo del 13 de mayo”, explicó Oliveira Silveira en un artículo.

Censura previa

El primer homenaje articulado por el Grupo Palmares a Zumbi tuvo lugar el 20/11, un sábado por la noche, en el Clube Náutico Marcílio Dias, con el evento Zumbi, el homenaje a la gente negra del teatro . Antes de la presentación, el día 18, el grupo fue llamado a la sede de la Policía Federal para detallar el cronograma del evento y obtener el visto bueno de la censura.

“Todas nuestras manifestaciones tuvieron que pasar por la Policía Federal, por la censura, para que la sellaran autorizando ese acto que íbamos a realizar con motivo del 20 de noviembre en Zumbi dos Palmares. Es más, Oliveira y yo terminamos detenidos”, recuerda Antônio Carlos Cortes sobre los testimonios forzados que tuvieron que dar.

La represión política quería saber si el Grupo Palmares tenía vínculos con la organización Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (VAR-Palmares), que participaba activamente en la lucha armada.

Liberados para rendir homenaje, el día del evento, los integrantes del Grupo Palmares y el público del Clube Náutico Marcílio Dias formaron un círculo para conocer y discutir la historia de Palmares y sus quilombos a partir de estudios realizados por estudiantes y activistas. defendiendo la opción del 20 de noviembre, en lugar del 13 de mayo, como fecha histórica para los brasileños negros.

A partir de entonces, “Oliveira nunca dejó de realizar alguna actividad el 20 de noviembre durante un año”, recuerda la actriz de Rio Grande do Sul Vera Lopes, activa desde muy joven en el movimiento negro de Porto Alegre. Para ella, la fecha de la muerte de Zumbi dos Palmares “es una referencia que remite a lo que siempre, siempre hemos vivido, que es la lucha por una vida digna. En ningún momento de la historia los negros aceptaron voluntariamente ser esclavizados. Todo el tiempo hubo resistencia”.

Conjunto de quilombos

El historiador y profesor minero Marcos Antônio Cardoso, especialista en el movimiento negro, evalúa que Zumbi y el quilombo de Palmares tienen otros atributos importantes. “Ésta fue la primera forma colectiva de organización de los africanos en Brasil contra el régimen esclavista. Fue una experiencia cultural, política y social”.

Palmares, en realidad un grupo de quilombos que existió durante aproximadamente un siglo en la Serra da Barriga, en la capitanía de Pernambuco, hoy en União dos Palmares (AL), fue más allá del cultivo predominante de un solo cultivo agrícola, como sucedió en los ingenios de caña de azúcar de azúcar, y tenía formas de mando y liderazgo más horizontales que el modelo esclavista.

Zumbi, nacido en Palmares, pero criado en Recife por un sacerdote misionero, regresó a la región y luego asumió el liderazgo del quilombo, sucediendo, hacia 1680, a Ganga Zumba, que había aceptado una propuesta de rendición y paz de la corona portuguesa.

Quince años después de que Zumbi asumiera el liderazgo del Quilombo de Palmares, manteniendo la resistencia, el bandeirante de São Paulo Domingos Jorge Velho invadió y destruyó el principal asentamiento del quilombo (Mocambo do Macaco) en 1694. Zumbi sobrevive unos dos años más en otro reducto, hasta que es asesinado el 20 de noviembre por el capitán Furtado de Mendonça. Con su cuerpo desmembrado, Zumbi dejó expuesta su cabeza cortada en el Pátio do Carmo en Recife.

Utopía de la igualdad

Para Marcos Antônio Cardoso, a pesar de la derrota y muerte de Zumbi, “el proceso de resistencia, de guerrilla, de organización, es muy importante desde el punto de vista de pensar la historia de Brasil desde la perspectiva de los llamados vencidos. El quilombo de Palmares adquiere un nuevo significado en la memoria negra brasileña. Se convierte en la utopía de construir una sociedad basada en la igualdad”.

El gesto del Grupo Palmares en Porto Alegre de defender la sustitución de las celebraciones del 13 de mayo por las del 20 de noviembre, en plena represión, no tuvo como finalidad inmediata una movilización política. Pero, en 1978, cuando la sociedad civil comenzaba a articularse nuevamente en medio de la apertura “lenta, gradual y segura” de la dictadura cívico-militar, la bandera de 1971 del pequeño colectivo de Rio Grande do Sul fue abrazada por el Movimiento Negro Unificado ( MNU),

“Gracias al compromiso del MNU, ampliando y profundizando la propuesta del Grupo Palmares, el 20 de noviembre se convirtió en un acto político de afirmación de la historia del pueblo negro, precisamente en que demostró su capacidad de organizarse y proponer una sociedad alternativa. ”, describió la intelectual y activista Lélia González en el artículo El Movimiento Negro Unificado Contra la Discriminación Racial .

En su opinión, “Palmares fue la auténtica cuna de la nacionalidad brasileña, ya que instauró una democracia racial efectiva, y Zumbi, el símbolo vivo de la lucha contra todas las formas de explotación”.

Las causas propuestas, articuladas y adoptadas por el MNU, como el 11 de septiembre, guiaron la redemocratización de Brasil e incluso se convirtieron en políticas públicas actuales, como la enseñanza de historia africana en las escuelas brasileñas, exigidas desde finales de los años 1970.

En 2003, el 20 de noviembre fue incluido por ley en los calendarios escolares. En 2011 se fijó oficialmente la fecha. El año pasado, también por ley, se convirtió en fiesta nacional, después de que los estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso y Río de Janeiro y alrededor de 1.200 municipios ya hubieran acogido la fecha como un día sin trabajo, pero con reflexión social.

“Es una fiesta fundamental para que soñemos con ser algún día un país del primer mundo. Sólo seremos un país del primer mundo cuando pongamos fin a esta plaga de racismo, prejuicio y discriminación”, afirma el senador Paulo Paim (PT-RS), relator del proyecto de ley que transformó el Día de la Conciencia Zombi y Negra en una fiesta cívica nacional. .

Los negros constituyen la mayoría de los brasileños. Los negros y morenos representan el 55,5% de la población: 112,7 millones de personas en un universo de 212,6 millones. Según el Censo de 2022 (IBGE), 20,6 millones (10,2%) se identifican como “negros” y 92,1 millones (45,3%) se identifican como “marrones”.

Según Paulo Paim, “todo negro debe comprender que es descendiente de quilombolas, y el principio de los quilombos es este: una nación para todos”.

Fuente: Agencia Brasil