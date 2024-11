AMPLIAR El año 2023 el país exportó carne bovina por un valor de $us 136 millones.

Bolivia: Exportaciones de carne bovina superan récord y llegan a $us 144 millones a septiembr

Las exportaciones de carne bovina superaron el mayor pico alcanzado en 2023 ($us 136 millones) con $us 144 millones a septiembre de este año, revela el Boletín Estadístico de COMEX de septiembre de 2024, del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

De enero a septiembre de este año, las mayores exportaciones se registraron en junio y agosto con $us 26,3 millones y $us 24,2 millones, respectivamente, mientras el total sumó $us 144 millones.

En comparación a 2023, los datos muestran que de enero a septiembre las ventas llegaron a $us 86,7 millones y hasta diciembre, a $us 136 millones, siendo el mayor récord alcanzado hasta ese entonces.

En 2021, Bolivia obtuvo $us 98 millones y en 2022, $us 128 millones.

Según datos del privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), los principales mercados de la carne bovina boliviana en 2023 fueron China, que compró el 93,3% del total, Hong Kong, el 4,5%; Perú, 1,4% y otros países captaron el 0,8%.

Durante el período 2014 y 2023, las exportaciones de carne bovina y sus derivados acumularon más de $us 641 millones, impulsadas por las ventas externas de derivados de carne bovina.

El boom exportador de la carne bovina y sus derivados inició en la pandemia. ABI