17/11/2024 - G20

EE.UU. formaliza apoyo a la conservación durante la visita de Biden al Amazonas

El gobierno de Estados Unidos anunció ayer domingo la consolidación de un paquete de ayuda para iniciativas de conservación en la Amazonia, como parte de su programa nacional de lucha contra el cambio climático. El presidente estadounidense, Joe Biden, visitó Manaos ayer.

Fue la primera visita de un presidente estadounidense a la Amazonia durante su mandato, donde se anunciaron acuerdos bilaterales, marcando 200 años de relaciones mutuas entre Brasil y Estados Unidos; acciones en conjunto con ONG y empresas, incluidos bancos brasileños y apoyo a la lucha contra el crimen organizado, especialmente acciones ilegales en minería y tala de árboles y lucha contra incendios forestales.

Las acciones, según el anuncio, tienen como objetivo “ayudar a acelerar los esfuerzos globales para combatir y revertir la deforestación y desplegar soluciones basadas en la naturaleza que reduzcan las emisiones, aumenten la biodiversidad y generen resiliencia ante un clima cambiante”.

Simbólicamente, la acción amplía el abanico de iniciativas para lo que la Casa Blanca considera financiación climática internacional y se opone a algunas posiciones públicas del presidente electo Donald Trump, un notorio negacionista del impacto de la acción humana en el clima.

En la nota sobre el paquete, el gobierno estadounidense recuerda que "desde el primer día de la administración Biden-Harris, la lucha contra el cambio climático ha sido una causa definitoria del liderazgo y la presidencia del presidente Biden".

“Durante los últimos cuatro años, el gobierno ha creado un nuevo manual que ha convertido la lucha contra la crisis climática en una enorme oportunidad económica, tanto en el país como en el extranjero. Después de liderar la acción nacional sobre clima y conservación más significativa de la historia y liderar los esfuerzos globales para abordar la crisis climática, hoy el presidente Biden viaja a Manaos, Brasil, donde se reunirá con líderes indígenas y otros", dice el comunicado.

La acción anunciada celebra el hito de 11.000 millones de dólares anuales garantizados para acciones de conservación en todo el mundo, un aumento reclamado por Washington de seis veces con respecto al presupuesto para financiación bilateral al inicio de la administración Biden, cuando sucedió al primer mandato de Trump.

Parte de las acciones se realizarán a través de la oficina federal de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de Estados Unidos y del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (Exin). El primero donará 3.710 millones de dólares y el segundo 1.600 millones de dólares a finales de este año.

Entre los anuncios formalizados en Manaos, Estados Unidos donará US$ 50 millones al Fondo Amazonia, duplicando el aporte del país a este instrumento de financiamiento internacional; lanzará una coalición de inversores, en asociación con el banco BTG Pactual, para restaurar tierras y apoyar la bioeconomía, cuyo objetivo es recaudar 10 mil millones de dólares para 2030, centrados en proyectos para eliminar emisiones y apoyar a las comunidades locales; apoyo a iniciativas de generación de créditos de carbono con reforestación de áreas convertidas en pastos, bajo la responsabilidad de la empresa Mombak; el ingreso del país al Fondo Bosques Tropicales para Siempre (FFTS), propuesto por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y en fase de modelación e instalación, con el uso de capital privado.

Están previstas inversiones directas, como US$ 180 millones con la Coalición para la Reducción de Emisiones a través del Avance del Financiamiento Forestal (Leaf), para acciones de reforestación en Pará; la ampliación de un acuerdo de inversión y cofinanciamiento entre la DFC y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), ampliando el acuerdo firmado el mes pasado; financiamiento para el Laboratorio de Inversión en Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), con US$2 millones del fondo de USAID para la iniciativa, el Instituto Clima y Sociedad e instituciones financieras; la inversión de US$ 2,6 millones en el proyecto Rainforest Wealth, de Imaflora y el Instituto Socioambiental (ISA), además de poco más de US$ 10 millones en inversión en otros proyectos de bioeconomía, cadenas de suministro bajas en carbono y otras modalidades de producción local, y otro alrededor de US$14 millones en financiamiento directo para las actividades de las comunidades indígenas.

El anuncio del paquete también incluyó tres puntos críticos en la protección del bioma: combatir la tala ilegal, combatir la minería ilegal y ayudar en la extinción de incendios.

Frente a la extracción de madera se realizará capacitación en tecnología para identificar el origen de la madera, utilizando la técnica de Espectrometría de Masas (Dart-Tofms: Direct Analysis in Mass Spectrometry in Real Time Flight), para identificar con precisión de dónde proviene la madera inspeccionada.

El paquete anunciado destaca la participación de Estados Unidos en el financiamiento de la lucha contra las actividades criminales involucradas en la minería ilegal y el tráfico de mercurio, con una donación de US$ 1,4 millones.

Contra los incendios destaca la colaboración desde hace 15 años con el Instituto Brasileño de Investigaciones Espaciales (Inpe), a través de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), que trabaja con la red de satélites de seguimiento de Estados Unidos. También habrá capacitación del Servicio Forestal de EE. UU. para "el manejo inclusivo de incendios, empoderando a las mujeres y las comunidades indígenas, incluida la primera brigada de bomberos indígenas exclusivamente femenina en Tocantins y Maranhão".

Repercusión

Agência Brasil escuchó al movimiento Amazônia de Pé, que reúne a 20.000 activistas y alrededor de 300 organizaciones. Su portavoz y directora, Daniela Orofino, declaró que recibió “con gran alegría la noticia dada por el presidente Biden hoy (17), de que Estados Unidos apoyará para siempre el Fondo para los Bosques Tropicales, una propuesta liderada por el gobierno brasileño para el financiamiento multilateral de la protección. de los bosques tropicales. Esta es una demanda que los pueblos tradicionales y la Amazonia de Pé vienen planteando desde hace algún tiempo, para que el Fondo pueda despegar efectivamente”.

“Un país como Estados Unidos, que produce impactos que están directamente relacionados con el cambio climático, también tiene la responsabilidad de invertir en acciones globales de mitigación, y la Amazonía está en el centro de las políticas de cambio climático”, afirmó Orofino.

“La cuestión de la tierra es clave para combatir la crisis climática. Demarcar territorios indígenas y comunidades tradicionales en la Amazonía y garantizar recursos para su protección es el camino a seguir. Necesitamos hacer que el dinero llegue a la gente del bosque, que son guardianes de estos espacios, y a las estructuras de protección, como el Ibama y el ICMBio. Por eso, seguiremos atentos para que este apoyo se implemente, a pesar de los desafíos que vendrán con el cambio de gobierno norteamericano”, dijo Daniela Orofino.

El secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, Marcio Astrini, dijo que el anuncio es positivo y puede consolidar las políticas públicas que se están estructurando en la región.

“Estos son anuncios extremadamente importantes y la mayoría de ellos están relacionados con la protección del Amazonas, la defensa de la biodiversidad y la lucha contra la deforestación. La deforestación es uno de los principales factores de las emisiones de gases de efecto invernadero en el Brasil actual. Reducir a cero la deforestación es absolutamente posible. El gobierno actual, de hecho, ha estado reduciendo las tasas de deforestación de manera bastante sustancial, en los últimos dos años, alrededor de un 45% de reducción, y estas inversiones permitirán que estas políticas de lucha contra la deforestación sigan fortaleciéndose y también se coloque una economía forestal en el lugar, en los lugares donde hoy se desarrolla una economía de destrucción. Por lo tanto, la preservación se convierte en una forma de generar ingresos, de generar beneficios para la población, y eso es lo que necesitamos, combatir el crimen, generar ingresos a través de la protección del bosque. Este tipo de anuncios que se están haciendo van en esa dirección y por eso es importante".

El secretario ejecutivo de la organización no gubernamental dedicada a la reducción de emisiones destacó el "énfasis muy especial en la cuestión del Fondo Amazonía".

"Estados Unidos ya ha depositado alrededor de 50 millones de dólares en el Fondo Amazonía en este último período. Del anuncio se desprende que tendremos otro depósito de 50 millones de dólares y el Fondo Amazonía ha demostrado con el tiempo que es un instrumento fundamental". para luchar contra la deforestación y luchar contra los delitos medioambientales, ya que casi toda la deforestación en la Amazonía se produce de forma ilegal.

Fuente: Agencia Brasil