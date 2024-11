AMPLIAR La iniciativa tiene un compromiso firmado con al menos 41 países

La Alianza Global contra el Hambre ahora puede beneficiar a 500 millones de personas

La Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, una de las prioridades de Brasil como presidente interino del G20, ya tiene capacidad para llegar a 500 millones de personas con programas de transferencia de ingresos y sistemas de protección social en países de ingresos bajos y medianos bajos hasta 2030. La información fue dada a conocer ayer viernes, durante el G20 Social, en Río de Janeiro.

El ministro de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre, Wellington Dias, comentó los llamados Sprints 2030, medidas iniciales anunciadas por la Alianza Global, al participar en una sesión plenaria sobre inseguridad alimentaria. Dias explicó que el conjunto de acciones es de emergencia, de ahí el nombre sprint , que significa carrera en inglés. “Necesitamos correr”, dijo el ministro. Según la ministra, además de “dar el anzuelo y enseñar a pescar”, es necesario dar alimentos a quienes se encuentran en situación de inseguridad alimentaria. "Si tienes hambre, no podrás aprender, no obtendrás el resultado adecuado en la educación, no buscarás trabajo".

La referencia al año 2030 se debe a la fecha máxima prevista por el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2 de Naciones Unidas, que consiste en un llamado global a “acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible” en el mundo.

Dias informó que, el próximo lunes (18), durante la cumbre del G20 (grupo de las mayores economías del mundo, más la Unión Europea y la Unión Africana), los jefes de Estado reunidos en Río de Janeiro deberán aprobar los términos del Acuerdo Global Alianza, cuando se espera que más naciones se comprometan con la iniciativa internacional para combatir el hambre.

Sin embargo, 41 países, 13 organizaciones públicas internacionales e instituciones financieras y 19 grandes entidades filantrópicas ya han anunciado una serie de medidas , que permitieron desarrollar el Sprint 2030 y medir el alcance inicial de la alianza.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entre 713 y 757 millones de personas podrían pasar hambre en 2023: una de cada 11 personas en el mundo y una de cada cinco en África.

Rango

Se espera un aumento de comidas escolares de alta calidad para más de 150 millones de niños en países con hambre y pobreza infantil; implementar iniciativas de salud materna y de la primera infancia para 200 millones más de mujeres y niños de hasta 6 años, además de programas de inclusión socioeconómica que apuntan a llegar a 100 millones de personas más.

El ministro afirmó que aún no es posible estimar el volumen total de recursos financieros canalizados a la Alianza Global, pero recordó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya anunció un financiamiento adicional de 25 mil millones de dólares, equivalentes a alrededor de 140 reales. mil millones.

Además, añadió Dias, el Banco Mundial será un socio de la alianza, aportando dinero no reembolsable y préstamos con bajas tasas de interés y condiciones apropiadas.

Entre los países que ya han anunciado un refuerzo de iniciativas contra el hambre, una gran parte son del Sur Global, es decir, naciones pobres o en desarrollo, especialmente en África y América del Sur. También hay anuncios de países europeos, como Alemania y Francia. y Reino Unido.

Cuestionado sobre si el hecho de que no se mencionen medidas de Estados Unidos y Argentina podría ser un indicio de falta de apoyo a la alianza, Dias afirmó que ha habido negociaciones con delegaciones de esos países y que se puede producir una adhesión al acuerdo internacional.

Estados Unidos eligió a Donald Trump para regresar a la presidencia en 2025. En el primer gobierno del republicano, hubo un alejamiento de las iniciativas multilaterales. En Argentina, el presidente Javier Milei ha avanzado hacia políticas que implican una menor participación del Estado en la sociedad.

“Puedo decir que Estados Unidos [aún bajo la presidencia de Joe Biden] ya ha anunciado su posición favorable. Ya han adelantado su participación. China ha participado en todos los debates con una posición favorable. Con Argentina tuvimos diálogos. Somos optimistas sobre la participación de todos los países de América del Sur”, dijo el ministro, destacando que la propuesta de membresía aplica para países fuera del G20.

Cooperación

La Alianza Global no es simplemente una articulación para donar recursos a los países más pobres. Se trata de un conjunto de iniciativas que también incluyen el compromiso de combatir el hambre a nivel interno y el intercambio de conocimientos, de modo que las iniciativas exitosas puedan compartirse en todo el mundo.

“El punto principal es que cada país tiene su propio plan nacional, que hay una definición de países que pueden, con base en el plan, cumplir sus objetivos de lucha contra el hambre y la pobreza, y otros que, además de cumplir su plan, podremos colaborar con conocimiento y financieramente con otros países en desarrollo”, describió.

Según la evaluación del ministro, de los 193 países que forman parte de la ONU, alrededor de 70 están lo suficientemente desarrollados para poder ayudar a los demás.

El representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas en Brasil, Daniel Balaban, catalogó el momento actual como clave para reducir la pobreza en el mundo. “Es un momento histórico, no podemos dejar pasar esta oportunidad. No habrá otra si volvemos a fracasar. El hambre tiene solución. Es increíble que no hayamos podido resolver este problema".

Balaban reforzó la idea de que la Alianza Global no se trata de llevar alimentos a los países. “Estamos hablando de implementar políticas públicas de desarrollo para que estos países puedan salir de la situación en la que se encuentran y puedan desarrollar su sociedad, haciendo que las personas que se encuentran bajo la línea de pobreza regresen a la ciudadanía y participen en el desarrollo de los países”.

Destacó que las formas de financiación son parte del camino hacia la lucha contra el hambre. "Hablamos de luchar contra el hambre y la pobreza, pero sin recursos financieros, sin financiación, es completamente imposible", observó.

“Verán a los bancos de desarrollo ponerse a disposición y recaudar recursos para financiar estas políticas en los países en desarrollo”, señaló.

G20 redes sociales

El G20 Social comenzó este jueves (14) en el Boulevard Olímpico, en la zona portuaria de Río de Janeiro, y continuará hasta el sábado (16), permitiendo a la sociedad civil organizada articularse y acercarse a las autoridades.

El punto final de la presidencia interina brasileña del G20 será la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, los días 18 y 19 de este mes, también en Río de Janeiro. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se comprometió a llevar el documento final social del G20 a los líderes mundiales, que reflejará las necesidades y prioridades enumeradas por instituciones como movimientos sociales, sindicatos y organizaciones no gubernamentales.

El G20 está integrado por 19 países: Sudáfrica, Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia y Turquía, además de la Unión Europea y la Unión Africana.

Los miembros del grupo representan alrededor del 85% de la economía mundial, más del 75% del comercio mundial y alrededor de dos tercios de la población del planeta.

Fuente: Agencia Brasil